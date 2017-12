Nokia sa rozhodla pochovať Symbian

Nokia končí so Symbianom. Oznámila to pri ohlasovaní výsledkov svojho hospodárenia v poslednom štvrťroku.

25. jan 2013 o 12:35 Milan Gigel

(Zdroj: Photo by Brandon Wade/Invision for Nokia/AP Images)

ESPOO, BRATISLAVA. Mobilný operačný systém Symbian od Nokie sa stane minulosťou. Firma oznámila, že definitívne končí s jeho používaním v smartfónoch. Posledným symbianovým modelom v ponuke spoločnosti je Nokia 808 PureView, ktorý sa na pulty predajní dostal pred rokom.

Symbian sa stal pre Nokiu príťažou, a preto sa firma rozhodla pre úzku spoluprácu s Microsoftom a využívanie jej systému Windows Phone 8. Ten by mal Nokiu opäť vrátiť na trh smartfónov, z ktorého v posledných rokoch spoločnosť čiastočne vypadáva kvôli slabnúcemu vývoju.

Nokia nedokázala pružne reagovať na meniace sa potreby trhu. Štafetu prevzali zariadenia s modernejším systémom iOS od Apple a Androidom za ktorého vývojom stojí Google. Symbian sa s ich zlepšovaním čoraz viac vzďaľoval od požiadaviek spotrebiteľov. Nokia si to uvedomila až príliš neskoro.

Popri Symbiane vyvíjala firma aj systém MeeGo na báze Linuxu, ktorý sa ukázal ako slepá ulička, ktorá firme nepriniesla žiadny úspech.

Či ju pomôže prinavrátiť do hry Microsoft so svojim systémom, nie je isté. Zatiaľ sa zdá, že Microsoftu sa veci nedaria tak, ako by chcel. Na výslní je Android a po sláve začínajú poškuľovať aj vývojári nových mobilných systémov, ktoré by mali byť určené pre lacné smartfóny.

