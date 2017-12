Zem dostala v ôsmom storočí ranu z vesmíru

V stredoveku zasiahla našu planétu silná dávka žiarenia. Príčinou bola ohromná kozmická zrážka.

22. jan 2013 o 17:07 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Niečo sa vtedy, pred tisícdvesto rokmi, stalo. Keď totiž minulý rok japonský vedec Fusa Mijake študoval prastaré miestne cédre, všimol si výrazný výkyv niektorých chemických prvkov.

To mohlo znamenať iba jediné: niekedy na prelome rokov 774 a 775 čosi našu planétu zasiahlo. A to čosi bolo také výrazné, že to zanechalo stopy nielen v kruhoch stromov rastúcich už v stredoveku, ale aj v antarktickom ľade.

Problémom však bolo pre vedcov odpovedať na tú najzákladnejšiu otázku. Netušili, čo sa naozaj stalo a čo bolo príčinou výrazného a rýchleho nárastu izotopov uhlíka a berýlia.

Nemeckí astrofyzici teraz tvrdia, že prišli s riešením. Príčinou udalosti mohla byť ohromná kozmická zrážka, keď do seba narazili neutrónové hviezdy, bieli trpaslíci či dokonca čierne diery.

Zrážka v Mliečnej ceste

Po minuloročnom objave anomálie vedci špekulovali, že príčinou nadmerného výskytu rádioaktívnych prvkov mohol byť relatívne blízky výbuch supernovy, prípadne silná erupcia nášho slnka.