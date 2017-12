Smartfóny narastú, ľudia chcú veľké displeje

Rok 2013 sa bude niesť v znamení väčších displejov. V najnovších modeloch smartfónov ich ponúknu všetci výrobcovia.

22. jan 2013 o 10:45 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Smartfóny budú tento rok opäť o čosi väčšie. Do malých vreciek oblečenia ich už nevtesnáte. Spotrebitelia žiadajú väčšie uhlopriečky a rozlíšenie, aby dosiahli komfort pri prehliadaní internetu a používaní aplikácií.

Telefonovanie je už iba zlomkom každodenného využitia mobilov. Stali sa odľahčenou verziou počítačov s prístupom na internet. Preto nie je prekvapením, že sa ich formát každoročne mení. Čoraz viac sa približujú k tabletom.

Výrobcovia majú pre tohtoročnú sezónu prichystané displeje s uhlopriečkami 4,7, 4,8 a 5 palcov s Full HD rozlíšením 1920x1080 bodov. Chcú tak zlepšiť kvalitu zobrazenia. To sa však nezaobíde bez silnejších batérií, aby utiahli vyššie energetické nároky bez straty výdrže.

LG prichystalo pre spotrebiteľov Optimus G Pro s 1,7-gigahertzovým procesorom Snapdragon S4 PRO a dvoma gigabajtami operačnej pamäte. Vo výbave má LTE konektivitu a akumulátor s kapacitou 3000 mAh. 5-palcový displej s rozlíšením 1920x1080 bodov je jeho hlavným lákadlom.

HTC má pripravený s podobnými parametrami Droid DNA, na veľtrhu CES ukázali podobné modely aj Huawei, Sony a ZTE. 5-palcové displeje sa stanú novým štandardom.

To by mohlo naznačiť, čo môžeme očakávať v budúcich rokoch. Na ohybné OLED displeje a mobily, ktoré možno zložiť či zrolovať do vrecka, sa zatiaľ nemôžeme spoliehať.

Pravdepodobnejšie je, že s novinkami prídu výrobcovia čipov. Aby s nízkymi energetickými nárokmi dokázali spracovať multimédiá pre ich zobrazenie na displejoch, ktoré nesú také množstvo informácií, ako tie na počítačoch.

