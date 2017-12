Homosexualitu drozofíl ovplyvňuje aj teplota

Sexuálne správanie voči jedincom rovnakého pohlavia, homosexualita, napriek svojmu názvu zďaleka nie je príznačné iba pre človeka. V určitom rozsahu sa vyskytuje pri mnohých živočíchoch, buď ako trvalý, alebo ako dočasný znak. Pravda, z evolučného hľadisk

Rôzne prejavy vzájomného dvorenia drozofilích samcov s mutantným génom shibire po zvýšení teploty z 19 stupňov Celzia na 30 stupňov. FOTO - ARCHÍV Z. URBANA

a platia takto trvale orientované tvory cenu najvyššiu – ich genetická línia sa prerušuje.

V prípade ovocných mušiek drozofíl (Drosophila melanogaster), modelového organizmu pri výskumoch dedičnosti, sa už v minulosti zistilo, že ich sexuálna orientácia je striktne geneticky založená. Anomálie pri dvorení sú dôsledkom mutantných variánt génov drozofíl fruitless, transformer, dissatisfaction, quick-to-court, Voila a white. Väčšina genetických variantov drozofíl so vzájomným dvorením samcov má nervové systémy nevratne obmenené v dôsledku geneticky narušeného programu vývoja.

Pozoruhodný vratný variant takéhoto správania drozofilích samcov teraz vyvolal v laboratóriu neurobiológ Tošihiro Kitamoto z Beckman Research Institute of the City of Hope v kalifornskom Duarte. Napísal o tom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition zo 16. septembra 2002.

Do konkrétnej skupiny neurónov v mozgu drozofíl zaviedol mutantný gén označený ako shibire, citlivý na teplotu. Tento gén sa aktivizuje pri zvýšení teploty a jeho bielkovinový produkt narušuje prenos signálov medzi synapsami špecifických neurónov. Po zohriatí prostredia na 30 stupňov Celzia príslušné mutantné samce menej dvorili sexuálne prístupným samiciam a naopak začali dvoriť iným samcom, respektíve správali sa recipročne voči takýmto sexuálnym výpadom iných samcov. Keď teplota poklesla, samce sa vrátili k heterosexuálnemu dvoreniu. Neuróny ovplyvnené aktivitou mutantného génu shibire sa podľa Kitamota podieľajú na činnosti chuťových senzorov, umiestnených na hlave a nohách drozofíl. Za normálnych okolností potláčajú dvorenie medzi samcami tak, že detekujú, alebo správne interpretujú antiafrodiziakálne feromóny produkované inými samcami a naopak vyvolávajú dvorenie voči samiciam aktivizáciou príslušných systémov po zachytení samičích feromónov.

ZDENĚK URBAN