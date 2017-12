Značkové názvy útočia na pravú hemisféru mozgu

Značkové názvy spracúva mozog inak ako bežné slová. Zamestnávajú hlavne pravú polovicu mozgu, ktorou vnímame emócie. Podľa časopisu New Scientist to zistili vedci z univerzity v Los Angeles.

18. sep 2002 o 22:30

V jednoduchom pokuse pozorovali 48 dobrovoľníkov, ako rýchlo a presne vedeli rozlíšiť bežné slová, značkové názvy a vymyslené výrazy. Pojmy sa im zobrazovali na pravej alebo ľavej polovici obrazovky.

Rozlíšenie normálnych slov ako pes, rieka alebo stôl bolo veľmi rýchle – najmä vtedy, keď sa objavovali pri pravom okraji obrazovky. To znamená, že chápanie týchto slov má na starosti ľavá polovica mozgu, ktorá je zodpovedná za reč a logiku a riadi aj vnímanie v pravej časti zrakového poľa. V prípade značkových názvov to bolo presne naopak. Aktivitu prejavovala pravá, „emocionálna“ polovica mozgu. Podľa vedcov to má zmysel, pretože takýto názov vyvoláva pri čítaní predstavy a asociácie, ktoré bývajú často emocionálne podfarbené. Zaujímavým poznatkom je, že ľudia ľahšie rozoznajú značkové názvy, ak sú napísané veľkými písmenami. (tasr)