V laboratóriu vytvorili myši – „pankáčov“

18. sep 2002 o 22:30

Ľuďom, ktorí sa ťažko zmierujú s pribúdajúcimi rokmi a šedivejúcimi vlasmi, svitla nádej. Experimenty amerických vedcov z AntiCancer Californian Biotech Company v San Diegu ukázali, že existuje možnosť, ako prinavrátiť šedivejúcim vlasom ich pôvodnú farbu.

Podobná terapia, založená na genetických manipuláciách, by možno raz mohla pomôcť tiež zmeniť plešinu na bujný porast. Vedci sú však realisti a hovoria, že toto je ešte iba hudba budúcnosti. Experimentátorom sa v laboratóriu zatiaľ podarilo urobiť prvý krok, keď zmenili farbu srsti pokusných myší zo sivej na krikľavo zelenú.

„Vyzerajú ako naozajstní myší pankáči, ktorí práve vyšli zo salónu krásy,“ zavtipkoval si Ronald Hoffman. Tím pod jeho vedením zistil, že vnesenie určitých génov do folikúl, z ktorých vyrastajú vlasové korienky, ovplyvňuje ich farbu. Napríklad gény z medúzy vytvárajú fluorescenčný efekt. Výskumníci zaviedli do kúskov tkaniva zo srsti myší gén medúzy s pomocou adenovírusu, podobného tomu, ktorý spôsobuje prechladnutie. Tento vírus „vyklopil“ v bunkách myší svoj génový nákladiak a tým sa jeho poslanie skončilo, lebo sa už nemohol ďalej množiť. Potom experimentátori transplantovali tkanivo späť myšiam a po krátkom čase zaznamenali pod mikroskopom v ich srsti zelené škvrny. To bola jediná zmena, ktorá na srsti pokusných zvierat nastala. Rástla ďalej úplne normálne, ako keby sa nič nestalo.

Hoffman plánuje v experimentoch pokračovať. Na rad prídu myši-albíni, ktorým chýba gén pre tyrosinázu (enzým, ktorý reguluje produkciu melanínu). Napríklad eumelanín farbí vlasy do čierna, zatiaľ čo pheomelanín zodpovedá za červenú a hnedú farbu vlasov. Nikto však zatiaľ nevie, aké je molekulárne tajomstvo blond vlasov.

„Jedna vec je obnoviť pigment v šedivejúcich folikulách, ale podstatne iná modifikovať samotný pigment,“ povedal Hoffman. „Takže zatiaľ nemôžeme ponúknuť žiadnu náhradu za peroxid.“

