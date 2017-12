Informatizácia vo volebných programoch politických strán

ANO

V kapitole Znalostná ekonomika hovorí konkrétne o niekoľkých kľúčových problémoch v oblasti informatizácie. Rozvoj malého a stredného podnikania chce podporiť aj osvetou a podporou implementácie informačných technológií. Sľubuje upraviť legislatívu a vydávanie štandardizačných noriem pre oblasť informatizácie spoločnosti. V oblasti školstva chce presadiť úpravu učebných osnov a dovybavenie škôl tak, aby každý žiak získal počítačovú gramotnosť. Takisto chce presadzovať „alternatívne možnosti šírenia internetu a elektronických médií v obciach“.

HZD

Chce, aby mali učitelia „systematický a cielený kontakt s najnovšími technológiami“ a absolventi všetkých typov škôl „minimálne užívateľskú úroveň zvládnutia súčasných informačných technológií“.

HZDS

V školstve sľubuje „vytvorenie nových možností najmä so zameraním na informačno-komunikačné technológie“ a zabezpečenie „prístupu ku kvalitným informáciám“ v rámci bližšie nešpecifikovaného „národného programu informačnej spoločnosti“. Takisto chce venovať pozornosť materiálno-technickému vybaveniu škôl s dôrazom na výpočtovú a informačnú technológiu.

KDH

Chce zrušiť clo na dovoz hardvéru, zintenzívniť proces internetizácie Slovenska („v školách a v rozvodnej káblovej sieti“) a je za „transparentný predaj licencií pre mobilnú komunikáciu vyššej generácie“.

OKS

Informatizácii sa priamo nevenuje, chce však presadzovať „zmenu koncepcie školy ako inštitúcie zameranej najmä na odovzdávanie vedomostí smerom k osvojovaniu si metód spracovania a uplatňovania získaných informácií“. Chce zavádzať počítačovú techniku do súdnictva.

PSNS

Internet spomína len v časti „Podpora lesného hospodárstva“ vo forme preambuly: „Žijeme v 21. storočí. Máme rýchle autá, surfujeme po internete, naučili sme sa lietať, vieme hovoriť s kýmkoľvek na svete, s pôžitkom vdychujeme cigaretový dym,… a popritom takmer nedýchame, takmer nemáme čo dýchať. Žijeme naozaj v 21. storočí ?!!!“ V oblasti školstva chce posilniť výučbu „počítačových predmetov“.

SDA

„Považuje rozvoj informačnej spoločnosti a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií za dôležitý nástroj rozvoja spoločnosti a prostriedok zvýšenia kvality života.“ Sľubuje „lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet nielen pre školy, ale aj pre domácnosti.“ Chce podporiť Infovek, vyučovanie informatiky na školách a zaviesť internetové pripojenie na všetky školy do konca volebného obdobia. S pomocou nových technológií chce zjednodušiť styk občanov a podnikateľov s verejnou správou.

SDKÚ

Moderným technológiám sa obšírne venuje vo viacerých bodoch programu, vychádza z nutnosti držať krok „s hlavným prúdom vývoja ľudstva“, informačnou revolúciou. Internet podľa programu SDKÚ prináša „nielen nové možnosti komunikácie, ale aj oveľa otvorenejšie a prehľadnejšie vzťahy vo verejnom živote“.

Chce podporiť investície do moderných technických vyučovacích prostriedkov v školách, zabezpečiť, aby mali všetky deti možnosť pracovať s internetom a využiť ho aj pri celoživotnom vzdelávaní. Osvojuje si koncepciu Infoveku a chce pokračovať v zavádzaní internetu do škôl, pričom školské strediská by mali slúžiť aj po vyučovaní ako centrá osvety obyvateľstva.

Sľubuje čo najrýchlejšie zavedenie elektronického podpisu do praxe, podávanie daňových priznaní cez internet a vytvorenie podmienok pre elektronický obchod. Strana chce podporiť aj spustenie štátneho informačného systému.

SDĽ

Deklaruje, že chce „vytvoriť také prostredie, v ktorom bude mať každý občan prístup na internet“. Vo všeobecnej rovine vyjadruje podporu projektu Infovek, informatizácii spoločnosti a „rýchlemu a bezpečnému internetu“. V ekonomickej kapitole hovorí o vytvorení „dostatku možností pre vstup nových informačných a výpočtových technológií“.

SMER

Sľubuje čo najrýchlejšiu informatizáciu verejnej správy a využívanie elektronického podpisu a internetu v rámci elektronických vládnych služieb. Chce zabezpečiť jasné podmienky pre dobudovanie GOVNETu a kompatibilitu štátnych informačných systémov. Sľubuje aj zriadenie osobitného ústredného orgánu pre informatiku. Podporí komplexnú internetizáciu základného a stredného školstva a prípravu pedagógov v oblasti práce s internetom.

SMK

Ako jediná strana má rozvoj „spoločnosti založenej na poznaní“ ako prvý bod svojho programu. Chce zaviesť povinnú „výučbu výpočtovej techniky“. Bez ďalšieho upresnenia navrhuje zriadenie „takzvaných internetových domov, ktoré by aj v malých obciach každému sprístupnili služby v oblasti informatiky“.

SNS

V oblasti školstva sa chce okrem iného zamerať na rozvoj informačno-komunikačných technológií.

(Spracované podľa volebných programov dostupných na webových stránkach jednotlivých strán, krátené.)