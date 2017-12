Briti oživujú systém z 50. rokov, testujú navigáciu bez družíc

Sieť pozemných vysielačov dokáže zaistiť presnú navigáciu pre celú Európu. Signál je silnejší ako zo satelitov.

21. jan 2013 o 9:40 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Dnešné technológie sa spoliehajú na GPS v takej miere, že globálny výpadok systému by ohrozil jednotlivé ekonomiky. Preto svetové veľmoci budujú vlastné družicové systémy, aby mali ich chod pod kontrolou.

Európa vytvára systém Galileo, Rusko prevádzkuje svoj Glonass a Čína pokryla signálom navigačného systému Beidou celé svoje územie. Všetky systémy však majú čosi spoločné: rušička s výkonom 1,5 wattu má dostatok síl na to, aby prekryla slabý navigačný systém v okruhu 30 kilometrov.

Oživiť starý systém

Rušička je taká malá, že ju možno kdekoľvek ukryť. GPS rušičky sú pritom bežným sortimentom obchodníkov s elektronikou. Mnohé nie sú väčšie ako mobilný telefón. Ich okruh fungovania je však menší.

Briti sa preto snažia oživiť systém, ktorého počiatky siahajú späť do 50-tych rokov. Volá sa Loran a funguje na princípe triangulácie - rovnako ako satelitné systémy. Líši sa však od nich tým, že nie je závislý na kozmických technológiách. Vysielače sú umiestnené priamo na zemi.

Každý z vysielačov pokryje signálom okolie v dosahu takmer 1500 kilometrov a stačia ich dve desiatky na to, aby dokázali pokryť celú Európu. Na presné určenie polohy stačí zachytiť signál z troch.

Systém pôvodne slúžil pre námorníctvo, neexistujú však žiadne obmedzenia, prečo by nemohol zastúpiť populárne GPS.

Ťažšie rušenie

„Aby ste dokázali rušiť signál systému Loran, potrebovali by ste 12-metrovú anténu a vysielač s výkonom 25 kilowattov. Takúto rušičku by ste museli namontovať do kamióna,“ vysvetľuje Dr. Martyn Thomas z Britskej kráľovskej akadémie.

Celkovo bolo v minulosti vybudovaných 9 vysielačov, ktoré sú umiestnené v Nórsku, Francúzsku a Británii. Vysielajú série pulzov na frekvencii 100 kHz, presnosť pôvodného systému možno počítať v stovkách metrov.

Briti však pracujú na modernizácii, ktorá prinesie spresnenie. Vynovený systém doplní do jednoduchého signálu doplnkové informácie, ktoré ho spresnia tak, aby bolo možné určovať polohu s odchýlkou najviac 10 metrov.

Upozornil na to Wall Street Journal.