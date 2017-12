Fukušima dostane najväčšiu veternú elektráreň

20. jan 2013 o 16:57 Tomáš Prokopčák

TOKIO, BRATISLAVA. Ak sa ten projekt podarí, bude to najväčšia veterná elektráreň na svete.

Japonsko totiž uvažuje, že na mori neďaleko zničenej jadrovej elektrárne Fukušima vybuduje až dvestometrové turbíny, ktoré by krajine mali priniesť približne jeden gigawatt elektrického výkonu. To je zhruba dvojnásobok toho, aký dosahuje dosiaľ najväčšia veterná farma na mori pri Británii.

Po silnom zemetrasení z roku 2011, cunami a nukleárnej nehode vo Fukušime Japonsko nariadilo preskúmanie a pozastavenie svojich jadrových elektrární. Krajina tiež začala uvažovať, že sa úplne zbaví nukleárnej energie a prejde na obnoviteľné zdroje.

Medzičasom však zvýšila využívanie uhlia a plynu, čím produkuje viac emisií skleníkových plynov.

Nová japonská vláda teraz tvrdí, že to sa už v blízkej budúcnosti zmení a štát investuje do slnka a vetra. Veterná elektráreň neďaleko Fukušimy by mala byť hotová do roku 2020 a využije súčasnú sieť vytvorenú pre jadrové zariadenie.

Inžinieri podľa New Scientist hovoria, že ich obrovské zariadenia vystavané na plávajúcich plošinách vydržia ďalšie zemetrasenie či cunami. Nemali by spôsobiť problémy ani rybárom.