Nový Megaupload zatiaľ sľuby nenaplnil

Malo to byť najmodernejšie internetové úložisko. V skutočnosti je to len priemerná služba so silným zabezpečením, veľkou kapacitou a minimom funkcií.

20. jan 2013 o 0:53 Matúš Paculík

Písmo: A - | A + 28 0 BRATISLAVA. Presne po jednom roku od vypnutia obľúbenej služby zdieľania dát, spúšťa jej pôvodný majiteľ nové cloudové úložisko s názvom Mega. V porovnaní s predchodcom má byť minimálne zo strany prevádzkovateľa úplne legálna. Dlho očakávaná novinka spôsobila hneď po uvedení obrovský rozruch a v priebehu prvých hodín bolo zaregistrovaných niekoľko stotisíc nových účtov. Na začiatok sa preto treba pripraviť na možné výpadky pri registrácii, hlásené sú aj veľké problémy s nahrávaním súborov. Za pár dní by sa situácia mala zlepšiť. 50 gigabajtov zadarmo Základný bezplatný účet má kapacitu 50 gigabajtov, čo je výrazne viac v porovnaní s akoukoľvek konkurenciou. Za mesačný poplatok je možné rozšíriť si kapacitu úložiska až na štyri terabajty. Spolu s kapacitou sa zvyšuje aj množstvo prenesených dát. Napríklad, základný balík za 10 eur mesačne dovoľuje uložiť 500 gigabajtov dát. Počet stiahnutí súborov je dátovo obmedzený na jeden terabajt. To znamená, že plne obsadené úložisko si môžete v priebehu mesiaca stiahnuť len dvakrát. Rovnaký pomer platí aj pre drahšie balíčky. Silné šifrovanie Šifrovanie nie je riešené na serveroch prevádzkovateľa, ale priamo pomocou použitého webového prehliadača. Súbory sú šifrované pomocou algoritmu AES-128, jedinečný kľúč je výhradne v rukách používateľa. Služba nepozná obsah, ktorý je tak chránený aj pred neoprávneným prístupom. Jednotlivé súbory môže ich majiteľ zdieľať nielen v chránenom režime, ale aj v podobe verejnej URL adresy. Silné šifrovanie je jednou z hlavných funkcií, za ktoré sa služba skrýva v prípade porušovania autorských práv. Sľubuje, že nahlásené súbory bude preverovať a v prípade potvrdenia porušenia pravidiel ich zmaže. Konkurenciou zatiaľ nie je Mega je ako cloudové úložisko zatiaľ len v plienkach. Jeho silné šifrovanie síce ohromí nejedného zástancu bezpečnosti či počítačového piráta, no pre bežného používateľa tu chýba podpora mobilných platforiem. Rozšírené služby ako je Dropbox, Skydrive či Google Drive majú svoje mobilné aplikácie, ktoré napríklad dokážu automaticky uložiť na cloud nové fotografie a videá. Mega nič také nevie a je otázne, kedy poskytne nástroje pre vývojárov. Tí si zatiaľ musia vystačiť s jednoduchou dokumentáciou. Nepozná verzie súborov Služba dokonca nepodporuje ani správu súborov s viacerými verziami a nefunguje ako obľúbená náhrada za USB kľúč. Pri nahratí novšej verzie súboru s rovnakým menom sa stará verzia neprepíše, ale vytvorí sa nový súbor. Prevádzkovateľ sa tu vyhovára na silné zabezpečenie, kvôli ktorému služba nepozná skutočné názvy súborov. Mega si nemôžete jednoducho pripojiť ako bežný adresár, s ktorým by sa dalo pracovať po vzore Dropboxu a ďalších cloudových úložísk. Pôvodné označenia v podobe najmodernejšieho internetového úložiska budú preto reálne až o niekoľko mesiacov.