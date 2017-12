Zvonenie do Motoroly T192

18. sep 2002 o 16:45 Dr. Mobilný

Dobry den, prosim vas o radu ako sa da do motoroly T192 v sieti Orange poslat melodia sms-kou. Nasiel som mnoho stranok, ale vsetky boli spoplatnene. To by mi az tak nevadilo ale chyba mi nejaka slovenska stranka na tento ucel. Inym sposobom do T192 totiz melodiu nedostanem. Dakujem. cebik.

Dr. Mobilný odpovedá:

Bohužiaľ, slovenský operátor Orange zatiaľ posielanie zvonení pre telefóny Motorola T192 cez SMS nepodporuje. Ak mám správne informácie, zvonenie si môžete cez SMS poslať v sieti EuroTel SiTy, no služba je platená. Nepredpokladám, že nájdete server, ktorý vám takéto služby poskytol zdarma, keďže obaja operátori tvrdo účtujú každú jednu SMS z internetu. V prípade, že majú naši čitatelia iné informácie, prosím o ich zverejnenie v diskusii k tomutočlánku.