Hackeri ovládli milióny Android smartfónov v Číne

Útočníci získali v Číne kontrolu nad miliónom smartfónov s operačným systémom Android. Vytvorili sieť mobilných zariadení, ktoré plnia ich povely.

17. jan 2013 o 10:40 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Používatelia smartfónov a tabletov s operačným systémom Android by mali spozornieť. Ich zariadenia čelia rovnakej hrozbe, ako notebooky a stolové počítače.

Útočníci začali budovať botnety, s ktorými dosiahli úspechy na počítačoch so systémom Windows.

Bezpečnostní analytici zistili, že útočníkom sa v Číne podarilo získať kontrolu nad miliónom smartfónov. Dostali sa do nich cez trójskeho koňa, ktorého kód zakomponovali do 7-tisíc aplikácií. Tie si do svojich mobilov používatelia stiahli z rôznych zdrojov.

Špecifikom Číny je, že okrem obchodu Google Play si môžu ľudia sťahovať softvéry z desiatok iných zdrojov. Prevádzkujú ich mobilní operátori i firmy. Bez dôslednej kontroly toho, či sú aplikácie bezpečné.

Škodlivý kód umožňuje plný prístup k smartfónu, takže má prehľad o kontaktoch, telefónnych číslach, obsahu správ, polohe, fotografiách, videách a súboroch uložených v zabudovanej pamäti. To môže ohroziť súkromie nič netušiacich používateľov.

Úlohou botnetov je však generovať zisky pre tých, ktorí majú nad nimi moc. Telefóny v moci útočníkov môžu byť zneužité na zobrazovanie reklám, nákup aplikácií či skryté vytáčanie hovorov na spoplatnené linky. To môže ohroziť peňaženky obetí.

Ide o prvý prípad takéhoto rozsahu. Analytici preto predpovedajú, že podobnú taktiku by mohli útočníci využiť aj v iných krajinách. Celkovo je v obehu viac ako 150 miliónov zariadení s Androidom, čo z nich robí pre útočníkov atraktívnu platformu.

Informoval o tom BitDefender.