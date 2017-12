NASA rozpredáva Kennedyho vesmírne centrum na Floride

Vesmírna agentúra zháňa nájomníkov pre vesmírne centrum na Floride, nemá peniaze na jeho údržbu.

16. jan 2013 o 21:45 Adam Valček

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Odpaľovacie rampy či takmer päťkilometrovú pristávaciu dráhu.

So zrušením programu raketoplánov sa americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) chce zbaviť aj niektorých zariadení v Kennedyho vesmírnom centre na Floride, upozornil magazín The Verge.

NASA nemá peniaze na financovanie údržby týchto zariadení, píše floridský denník Orlando Sentinel. „Zvažujeme predať alebo prenajať množstvo vecí, pretože tieto zariadenia boli financované z vesmírneho programu,“ povedala šéfka rozvoja Kennedyho vesmírneho centra Joyce Riquelmová.

Na prenájom ponúka napríklad aj žeriav, ktorým sa zostavujú rakety. Na zoznam prebytočného majetku sa dostala aj budova kontrolného strediska, odkiaľ sa riadili lety do vesmíru.

Nájomníkov hľadá NASA v utajení, vesmírna agentúra zverejní až víťazov tendrov. Riquelmová pre Orlando Sentinel povedala, že prvé obchody by mali dohodnúť do leta. „Musíme sa pozrieť aj na to, aký vplyv bude mať vstup súkromných firiem do objektu vesmírneho centra,“ povedala.

O niektoré zariadenia sa zaujíma verejno-súkromná firma Space Florida. Jej šéf Frank DiBello zaradil medzi najatraktívnejší majetok napríklad pristávaciu dráhu, satelitné zariadenia či hangár na údržbu raketoplánov.

„Niektoré zariadenia, ako sú napríklad odpaľovacie rampy, nemusia zaujať,“ povedal.