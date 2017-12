ST od 1. októbra zmenia tarifovanie internetových volaní

BRATISLAVA 18. septembra (SITA) - Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST), zmenia od 1. októbra ceny za pripojenie do siete internetu. Nové ponuka bude obsahovať dva balíčky. “Balíčky budú určené pre zákazníkov, ktorí realizujú dlhšie pripojenia do internetu

O detailných podmienkach týkajúcich sa oboch nových internetových balíčkov by mali ST informovať tesne pred 1. októbrom prostredníctvom médií. ST pripravovanými zmenami podľa svojho vyhlásenia plnia sľub, že počas septembra tohto roku oznámia také produkty internetových volaní, ktoré zohľadnia najmä dĺžku pripojenia do internetu. “Zákazníci pri využití spomínaných internetových modulov zaplatia podstatne menej ako pri súčasných cenách,“ vyhlásili ST.

Pripravované produkty sú podľa správy ST určené bytovým zákazníkom, ktorí využívajú pripojenie do internetu najmä v slabej a víkendovej prevádzke, ako aj tzv. biznis zákazníkom, ktorí využívajú volania do internetu aj počas silnej prevádzky. Zmeny budú môcť zákazníci využiť prostredníctvom analógového a ISDN pripojenia do internetu. Obidva nové internetové programy budú obsahovať voľné hodiny pripojenia do internetu.



