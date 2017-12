Viagra môže chrániť srdcový sval pred poškodením

Washington 18. septembra (TASR) - Viagra by podľa testov na zvieratách mohla pôsobiť ako ochranný štít proti poškodeniu srdca.

Modrá tabletka používaná na nápravu erektilnej dysfunkcie spôsobuje aj vylučovanie látok, ktoré pripravujú srdcový sval na záťaž a chránia ho, uvádza v správe Dr. Rakesh C. Kukreja, profesor internej medicíny na Virginia Commonwealth University.

"Podľa našich štúdií viagra podávaná zajacom pred experimentálnou zástavou srdca výrazne redukuje poškodenie srdcových tkanív," tvrdí Kukreja. Spolu s kolegami pracoval na tomto výskume viac ako desať rokov.

Ich pokusy sa zakladajú na predpoklade, že ak srdcu na veľmi krátky čas opakovane obmedzíte prítok krvi, pripraví sa na niečo závažnejšie. Kukreja citoval štúdie, podľa ktorých ľudia zakúšajúci bolesti srdca pred infarktom majú nižšie riziko úmrtia a menej komplikácií.

Viagra spôsobuje prípravný efekt redukcie krvného toku, no jej možné využitie na ochranu srdca je veľmi odvážnou ideou. Hlavným dôvodom je, že u mužov užívajúcich nitroglycerín kvôli srdcovým ťažkostiam dochádzalo po užití modrej tabletky k drastickému poklesu krvného tlaku a infarktom.

Kukrejov tím údajne nemieni pokúšať existujúce riziká a plánuje pokračovať v pokusoch na zvieratách. O testoch na ľuďoch je zatiaľ priskoro hovoriť, dodal.

V správe v septembrovom vydaní magazínu American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology sa popisujú pokusy, v rámci ktorých zajacom podali orálne alebo injekčne viagru a následne im navodili stavy vedúce k poškodeniu srdca. Redukcia poškodení srdcových tkanív sa ukázala už do 30 minút a pozitívny vplyv modrej tabletky pretrvával ďalších 24 hodín. Vedci plánujú teraz zistiť presnú dávku viagry, ktorá stačí na ochranu srdcového svalu - ukázalo sa totiž, že je pravdepodobne oveľa nižšia ako sa podáva pri impotencii.

Pred začiatkom testov na ľuďoch budú vedci pokračovať v pokusoch so zvieratami ešte dva až tri roky. Tento objav by sa mohol uplatniť napríklad pred operáciami srdca ako je bypass - viagrou by sa znížil prítok krvi do srdca a pacientom by nehrozilo riziko malého infarktu počas operačného zákroku, uzavrel Kukreja.