Slováci pošlú prvé zábery priamo zo stratosféry

Počasie predstavuje riziko. Aj napriek tomu sme sa do stratosféry rozhodli letieť. Štartujeme v utorok o 8.30 ráno.

14. jan 2013 o 17:33 Tomáš Prokopčák, Miroslav Kern

BRATISLAVA. Je ani nie dvadsaťštyri hodín pred plánovaným štartom. Narýchlo zvolaná porada, pôvodne len na pár minút, sa pomaličky predlžuje.

Prebieha niekoľko telefonátov s tímom mladých rádioamatérov z STSproject.net. Oni majú už všetko pripravené, zariadenia sú otestované, čaká sa len na súhlas. Prichádza posledná predpoveď počasia, ktoré sa príliš nezlepšuje. No potom to rozhodnutie padne: letíme.

Práve spoločne s mladými konštruktérmi denník SME pošle v utorok okolo pol deviatej do stratosféry balón s nákladom.

V deň dvadsiateho výročia novín chceme priniesť zábery z vyššej vrstvy našej atmosféry, a zároveň sa pokúsiť o vôbec prvý slovenský priamy prenos obrázkov naživo späť na zem.

Riziká sú

Samotná príprava nebola úplne jednoduchá. Štart do stratosféry, ktorý by mal zábavnou formou spopularizovať vedu a technológie, je v skutočnosti experimentom.

Časť elektroniky si konštruktéri zhotovujú sami, problémom bolo aj získať špeciálne hélium, ktorým sa napustí nosný meteorologický balón. Toho bolo totiž v súčasnosti v Európe nedostatok, situácia sa však zlepšia.

Potom situáciu začalo komplikovať počasie. Rizikom tak budú predovšetkým prvé kilometre, neskôr by sa balón s nákladom mali dostať nad oblaky a kamery a fotoaparáty snímať, ako naša planéta vyzerá z výšky, do ktorej sa nedostanú ani dopravné lietadlá.

„Počasie predstavuje riziko pri plnení balóna plynom aj pri prípravách na štart,“ zdôrazňuje šéfkonštruktér Radim Mutina. „Počas letu zase bude pre náklad rizikom oblačnosť. No veríme, že náklad úspešne prejde vrstvou nízkej oblačnosti a všetky prístroje budú pracovať bez problémov.“

Počas letu majú prístroje merať nielen výšku a polohu, ale aj teplotu svojho okolia, vlhkosť vzduchu či tlak v okolí. Všetky tieto údaje sa budú naživo prenášať na sme.sk a ukážu, aké pomery aktuálne panujú v blízkom vesmíre.

Vesmír na záberoch

„Tešíme sa, že budeme mať opäť možnosť sa ho dotknúť,“ dodáva Mutina. „Že naše kamery a fotoaparát zaznamenajú zem z výšok, kam sa bežní smrteľníci nedostanú. Toto totiž nie je práve jednoduchý projekt, keďže len málokto vyvíja a testuje pri letoch vlastné zariadenia.“

Zábery naživo prenášané na zem každých päť minút by mali ukázať aj oblúk zakrivenia našej planéty a v jeho pozadí vesmír.

Práve tieto zábery sa konštruktéri pokúsia pomocou antén posielať naživo na zem. To sa na Slovensku dosiaľ nikomu nepodarilo. Ak to vyjde, nový obrázok by mal priletieť zhruba každých päť minút.