Zvláštny druh ochorenia vedie ľudí k týraniu zvierat

Londýn 18. septembra (TASR) - Zriedkavá psychická porucha spôsobuje, že ľudia týrajú svoje zvieratá v snahe upútať na seba viac pozornosti.

Tento stav, známy ako Munchausenský syndróm, sa zvyčajne prejavoval u dospelých, ktorí ubližovali svojim deťom. Vedci však teraz zistili, že čoraz viac ľudí sa v snahe upozorniť na seba vybíja na svojich domácich zvieratách.

V správe publikovanej v Archives of Desease in Childhood sa píše o deviatich prípadoch z Veľkej Británie. V každom prípade išlo o to, že majiteľ zvieratka ho použil ako náhradu, ktorá naplnila jeho túžbu a zohrala rolu pacienta a získala tak súcit a lekársku starostlivosť.

Ľudia s Munchausenským syndrómom silne túžia po role pacienta a často si vymýšľajú fyzické symptómy alebo si sami spôsobujú zranenia. Iní používajú náhradu a pozornosť na seba pútajú tým, že spôsobia ochorenie iným.

V rámci štúdie doktor H. S. Tucker z kráľovskej nemocnice v anglickom Bathe spolu s kolegami rozoslal veterinárom po celej Británii 1000 dotazníkov. Pýtal sa v nich na zranenia zvierat, ku ktorým nedošlo nešťastnou náhodou. Zo 448 prípadov veterinári opísali šesť ako prejavy možného Munchausenského syndrómu s použitím náhrady. Vedci identifikovali ďalšie tri.

Napríklad jeden majiteľ žiadal niekoľkokrát po sebe vyšetrenie zvieraťa - raz dokonca štyrikrát v priebehu jedného dňa. Ďalší majiteľ psa obviňoval suseda, že sa mu ho pokúša otráviť, no nakoniec ho samého usvedčili z pokusu otráviť vlastné dieťa. Pri ďalšom vyšetrovaní sa zistilo, že dotyčný sa pokúsil otráviť ďalšie dve zvieratá, ktoré ošetrovali iní veterinári.

Vedci upozornili veterinárov, aby sledovali varovné príznaky tejto poruchy, napr. príliš časté zmeny veterinárov, či ich pričasté návštevy. Mali by spolupracovať so skupinami ochrancov práv detí a psychiatrami, ktorým by mali hlásiť podozrivé prípady zranených zvierat.