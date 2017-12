Asteroid Apophis nenarazí do Zeme

Americká NASA po novom prerátaní dráhy vylúčila zrážku v roku 2036. Pomohol k tomu aktuálny prelet asteroidu.

12. jan 2013 o 20:02 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Ešte nedávno vedci takú možnosť pripúšťali. Ak slávny asteroid Apophis preletí v roku 2029 okolo Zeme istým miestom, môže sa jeho dráha upraviť tak, že v roku 2036 by toto kozmické teleso mohlo naraziť do Zeme. V prípade nárazu do našej planéty by takmer tristometrová vesmírna skala narobila vážne problémy.

Teraz však americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nanovo prerátal dráhu asteroidu Apophis. Vďaka stredajšiemu preletu telesa okolo Zeme dokázali vedci doplniť staršie údaje z pozemských ďalekohľadov a nové dáta ukazujú, že zrážku v roku 2036 možno prakticky vylúčiť.

„Nové údaje spolu s aktuálnymi pozorovaniami jasne vylúčili zrážky so Zemou v roku 2036," hovorí v tlačovom vyhlásení NASA Don Yeomans, ktorý má v Laboratóriách prúdového pohonu (JPL) na starosti sledovanie blízkozemských objektov.

„Pravdepodobnosť nárazu je teraz menšia ako jedna k miliónu," dodáva vedec. „To nám umožňuje povedať, že vieme účinne vylúčiť náraz. Náš záujem o asteroid Apophis teraz bude čisto vedecký."

Asteroid Apophis objavili v roku 2004. Okamžite sa objavili tvrdenia, že tento kozmický objekt smeruje na Zem. Naraziť mal pri niektorom zo svojich priblížení k našej planéte.

Prvé prepočty totiž naznačovali, že drobné riziko zrážky mohlo jestvovať už v roku 2029. Neskôr ju síce vedci vylúčili, no zostali špekulácie o možnosti zrážky v roku 2036. Vtedy, ak by počas preletu v roku 2029 asteroid trafil malinké miesto na svojej ceste okolo našej planéty a tá by ho nasmerovala na kolíznu dráhu.

Teraz však vedci vylúčil aj túto možnosť. V skutočnosti tak Apophis v roku 2029 preletí od Zeme vo vzdialenosti zhruba 31-tisíc kilometrov. V roku 2036 môže byť ešte ďalej.

Budúci rok sa však k našej planéte priblíži iné teleso, zhruba štyridsaťmetrový asteroid 2012 DA14. Aj ten planétu minie, bude však rovnako bližšie, ako sú satelity na geostacionárnej obežnej dráhe.