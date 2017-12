Auto bez šoféra šokovalo fastfoody. Najlepšie videá

Čo dokáže ulica má ďalšie pokračovanie, roboty hrajú na nástroje a ľudia hrajú bez nástrojov. Pozrite si najpopulárnejšie virálne videá.

13. jan 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Neviditeľný šofér

Podobných nápadov zažil internet veľa. Ale povedzte si úprimne, čo by ste v takomto prípade urobili vy?

video //www.youtube.com/embed/xVrJ8DxECbg

Hry v budúcnosti

Viete si predstaviť, že v budúcnosti by centrom zábavy bola celá obývačka? A strely z videohry by vám lietali po knižnici? Microsoft si to predstaviť vie.

video //www.youtube.com/embed/re1EatGRV0w

Hudobný nástroj

Mohli by sme napísať množstvo vecí, ale postačí nasledujúce: toho chlapíka je nám trošku ľúto.

video //www.youtube.com/embed/WpDTQuSP80s

Hudba 2.0

Keď už sme pri tej muzike. Táto si skutočne zaslúži označenie „elektronická“ – aj keď vám môže pripomínať rock.

video //www.youtube.com/embed/3RBSkq-_St8

Rozprávka

Dobre, je to v prvom rade reklama. V druhom rade zoologický nezmysel, taký „otecko“ ľadový medveď by s mladými robil všeličo, ale určite im nebude dohovárať. Ale keď ono je to v konečnom dôsledku také chutné.