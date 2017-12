Amazon rozdáva digitálnu hudbu

Každý, kto si kúpil z Amazonu CD s hudbou, si môže skladby vypočuť priamo z internetu.

11. jan 2013 o 9:37 Milan Gigel

Každý, kto si kúpil z Amazonu CD s hudbou, si môže skladby vypočuť priamo z cloudu. Bez ohľadu na to, kedy nákup uskutočnil. Stačí ak býva v USA.

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. AutoRip je nová stratégia Amazonu, ktorá má udržať dopyt zákazníkov po hudbe. Firma digitalizovala do cloudu 50-tisíc hudobných nosičov, aby si ich mohli zákazníci prehrávať z mobilných zariadení či počítačov.

Stačí, ak je v ich používateľskom účte informácia o tom, že si konkrétnu skladbu zakúpili na fyzickom nosiči. Firma predáva hudobné disky od roku 1998 a vie o každom jednom disku, ktorý opustil jej sklady.

Za jednu platbu tak zákazník získa hudobný nosič do svojej zbierky aj digitalizovanú verziu skladby pre počítačovú a mobilnú techniku. Firma mu skladby automaticky priradí k používateľskému profilu na cloude.

„Keď sme vyberali 50-tisíc titulov, zamerali sme sa na to, aby sme pokryli najpredávanejšie albumy,“ povedal Steve Boom, šéf divízie digitálnej hudby Amazonu.

Objavujú sa dohady a špekulácie, ako by Amazon mohol zmeniť trh s digitálnymi multimédiami, ak by uskutočnil rovnaký krok s knihami. Kým hudbou už Apple s viac ako polovičným podielom trhu nedobehne, s knihami a svojou platformou Kindle by mohol spraviť významný prevrat.

Informovala o tom agentúra Reuters.