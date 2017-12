Slovenský stratosférický modul je hotový

Zariadenie, ktoré poletí do blízkeho vesmíru, má len niečo vyše kilogramu.

10. jan 2013 o 17:54 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Je vo farbe leteckej „čiernej skrinky“. Ostro oranžový, trčia z neho tri antény a je už hotový a odskúšaný.

Modul STS­2, ktorý vytvorili rádioamatéri z stsproject.net, by už v utorok mohol v rámci projektu SME v stratosfére vyletieť do výšky okolo tridsiatich kilometrov, nakrútiť tam unikátne zábery Slovenska z blízkeho vesmíru a vyniesť bryndzové halušky a titulku denníka SME.

Mínusové teploty

Šetríme s hmotnosťou. Modul je preto z tvrdeného polystyrénu a po desiatkach hodín práce doň nainštalovali „trackovacie“ zariadenia, ktoré vysielajú údaje na zem. Napájajú ich špeciálne batérie s nízkou hmotnosťou, ktoré by mali fungovať aj pri mínus sedemdesiatich stupňoch.

„Teplota vnútri modulu by aj vďaka tomu, že sa niektoré prístroje a batérie zohrievajú samy, nemala klesnúť pod nula stupňov,“ hovorí šéfkonštruktér projektu Radim Mutina.

Vnútri schránky sa ukrývajú dve miniatúrne HD kamery, ktoré budú zaznamenávať obraz zboku a zospodu modulu. Každá má vlastnú batériu, ale aj batériu z modulu. Väčšina systémov je zálohovaná pre prípad zlyhania.

Na boku vidíme drobný otvor pre objektív 16-­megapixelového fotoaparátu Canon s pozmeneným softvérom tak, aby od spustenia fotil každých päť sekúnd. Práve tieto zábery Slovenska by mali byť unikátne. Pri prvom lete stsproject.net do výšky okolo 39 kilometrov zlyhal práve fotoaparát, ktorý teraz nahradili iným typom.

video //www.sme.sk/vp/25936/

Slovenská premiéra

Fotografie z ďalšej bočnej USB kamery sa budú prenášať do miniatúrneho počítača Raspberry, ktorý beží na platforme Linux.

Tieto zábery sa budú posielať na zem. Pre nízke prenosové rýchlosti amatérskych frekvencií však budú v nižšom rozlíšení a testy zatiaľ ukazujú, že modul zvládne dodať jednu zhruba každých päť minút. Práve živý prenos fotografií zo stratosféry by mal byť niečím, čo sa zatiaľ žiadnemu slovenskému zariadeniu nepodarilo.

Použitím ľahkých prístrojov vlastnej výroby a minikamier sa konštruktérom podarilo udržať hmotnosť celého modulu okolo jedného kilogramu. So závesnými lanami a padákom by sa hmotnosť pod latexovým meteorologickým balónom mala dostať zhruba k jednému a pol. Takáto hmotnosť by mohla STS­2 podľa predbežných prepočtov dostať k plánovanej výške 34 kilometrov.

Problém: hélium

Konštruktérom sa nakoniec podarilo získať aj hélium do balóna, ktoré bolo v Európe niekoľko mesiacov nedostatkovým tovarom.

Štart s online prenosom údajov z STS­2 plánujeme na utorok ráno okolo 8.30. Pokiaľ by bola veľká oblačnosť, cez ktorú by sa nedali zhotoviť dobré zábery našej krajiny, prípadne vysoké riziko silného vetra vo vyšších vrstvách atmosféry, experiment sa môže odložiť.

„Stále je to 50 na 50. Môže sa stať čokoľvek,“ odhaduje Mutina šance, že všetko vyjde, ako má.