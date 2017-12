Slovensko ohrozovala meniaca sa klíma

Rok 2012 priniesol rozsiahle suchá, hurikány aj rekordné topenie ľadu v Arktíde. Ťažkosti však malo aj Slovensko.

10. jan 2013 o 17:42 Jozef Pecho

PRAHA, BRATISLAVA. Pršalo málo. Aj keď sa to tak na prvý pohľad nemuselo zdať, výdatnejšie zrážky na našom území chýbajú už od roku 2011.

Niektoré severné a východné regióny tak začali mať problémy so zásobovaním pitnou vodou a klesala aj hladina tej podzemnej.

Minulý rok však priniesol do Európy nielen sucho, ale aj mimoriadne výdatné dažde a povodne na Britské ostrovy, neobyčajne ničivé tajfúny a hurikány k pobrežiu Ázie a Spojených štátov či historické minimum v ploche plávajúceho ľadu do Arktídy. Taký bol rok 2012 z pohľadu počasia a klímy.

Slovensko a voda

Slovensko sa zvyčajne nepovažuje za krajinu, ktorá má problémy s čistou pitnou vodou. Minulý rok však časť strednej a juhovýchodnej Európy zažila mimoriadne sucho. Výsledkom bol pokles hladiny podzemnej vody, a to vrátane našej krajiny.

V Českej republike zase prepisovali historický rekord maximálnej teploty vzduchu, kde meteorológovia odmerali až 40,4 stupňa Celzia.

Väčšie problémy však mal sever našej planéty. Plocha plávajúceho morského ľadu sa začiatkom septembra 2012 dostala na nové historické minimum od čias, keď to vôbec dokážeme presne odmerať. V porovnaní s priemernými hodnotami mala tento rok Arktída iba polovicu zvyčajnej ľadovej pokrývky.

Mimoriadne teplo však bolo minulý rok aj v najvyššie položených oblastiach Grónska, a to predovšetkým na začiatku júla 2012.

Sucho aj hurikány

V boji s podobnými problémami nepomohla ani tohtoročná klimatická konferencia v Dauhe. Kým politici a diplomati nedospeli k žiadnej dohode, extrémy počasia pokračovali aj inde vo svete.

Hurikán Sandy v Spojených štátoch napríklad ukázal, že aj relatívne slabá tropická cyklóna dokáže na „správnom“ mieste a v nových podmienkach spôsobiť veľké materiálne škody. Naopak, americký stredozápad zažil najväčšie sucho od roku 1939.

Len Spojené štáty pritom pretrpeli viac ako desať poveternostných extrémov, z ktorých každý spôsobil škody minimálne za jednu miliardu amerických dolárov. Ázia zase mala za sebou jednu z najaktívnejších „tajfúnových“ sezón minimálne za tridsať rokov.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to náhoda a výskyt jednotlivých extrémov spolu nesúvisí. Súčasná veda však naznačuje, že to skôr nebude pravda. Klimatológovia minulý rok totiž dospeli vo výskume klimatického systému k zhode, že Zem sa stále otepľuje – a to najmä vďaka ukladaniu tepla v oceánoch. Príčinou je hlavne človek.

Autor pôsobí na Ústave fyziky atmosféry AV ČR, Praha.