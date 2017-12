Apple vraj chystá lacný iPhone

Firma hľadá spôsob, ako si udržať svoj trhový podiel pred silnejúcou konkurenciou.

10. jan 2013 o 14:00 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Apple údajne chystá odľahčenú verziu iPhonu, ktorá by mala spotrebiteľov osloviť nízkou cenou. Myslí si to americký denník Wall Street Journal.

Zdá sa, že trh dotlačil firmu k tomu, aby uvoľnila svoje pravidlá a k prémiovému radu produktov ponúkla i také, po ktorých siahnu spotrebitelia s nižším rozpočtom.

Kým noví zákazníci by mohli vylepšiť hospodárenie spoločnosti, obyčajné produkty by mohli podkopať „statusovú“ charizmu tých súčasných. Podobnú dilemu však firma rieši už roky - obáva sa možného odlivu zákazníkov.

Návod na výrobu lacnejšieho iPhonu je údajne jednoduchý. Stačí sa vzdať hliníkového tela s tvrdeným sklom a urobiť ho o málo hrubším.

To by zjednodušilo výrobu. Práve na veľký podiel ručnej práce a jej komplikovanosť sa od uvedenia modelu iPhone 5 sťažuje Foxconn. Ak by firma využila niektoré komponenty vyvinuté pre predchádzajúce modely iPhonu, náklady by nemuseli byť vysoké.

Použitie systému iOS by s prílevom nových zákazníkov firme vytváralo príjmy cez služby, ktoré sú s platformou spojené. Nákup hudby, kníh, filmov a aplikácií je totiž pre Apple zdrojom značných príjmov. Otázne však je, či spotrebitelia budú s obmedzeným rozpočtom ochotní míňať toľko ako tí, ktorí zaplatia za mobil podstatne viac.

Médiá pri budúcom lacnom iPhone špekulujú o cenách v rozsahu od 99 do 179 dolárov. To je výrazne menej, ako výrobca pýta za súčasné modely.

Apple je zároveň pod silnejúcim tlakom konkurencie. Android valcuje celý mobilný trh a Samsung zvyšuje svoj trhový podiel na úkor všetkých ostatných firiem. Zdá sa, že spoločnosť našla recept na dokonalé mobily a tablety.

Apple sa zatiaľ k špekuláciám informáciám nevyjadruje. No aj keď sa podobné správy už objavili v minulosti, teraz s nimi pršli prestížne médiá ako Wall Street Journal a agentúra Bloomberg.

Upozornil na to server eWeek.