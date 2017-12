Nové televízory zaujíma, kto pred nimi sedí

Kamera zabudovaná v televízii sleduje tváre ľudí v obývačke, aby im vybrala zábavu na mieru

9. jan 2013 o 9:40 Milan Gigel

. Nové televízory chcú vedieť, kto sa pred nimi usadil.

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Sadnete si pred televízor, ťuknete do tlačidla na diaľkovom ovládači a na obrazovke sa namiesto televízneho vysielania zobrazí vaša osobná ponuka. Programový sprievodca vám vybral, čo vás baví, asistent navrhol nahrávanie relácií pre neskoršie sledovanie a nechýbajú ani novinky od vašich priateľov zo sociálnych sietí.

Panasonic chce, aby sa televízory stali osobnejšie. Skupinovú zábavu pasívneho prijímania televízneho vysielania chce zmeniť na osobnú, personalizovanú aktivitu.

Televízor preto cez zabudovanú kameru sleduje, kto si pred neho sadol. Používa algoritmy na rozoznávanie tvárí, aby pre každého člena domácnosti vyrobil jeho samostatný profil.

Ten obsahuje nielen ručne vložené informácie o záujmoch, používateľských účtoch a obľúbených aplikáciách, ale aj dáta, ktoré televízor vyhodnotil z vášho správania.

Tuší že v utorkové večery sa oddávate sledovaniu dokumentov, v nedeľu telefonujete s mamou a soboty patria národnej lige hry gorodky.

Špehovať chce aj Microsoft

Myšlienka sledovania ľudí pred obrazovkou nie je nová. Pred časom si nechal Microsoft patentovať technológiu, ktorá sleduje obývačku kamerou. Počíta pri tom počet televíznych divákov, aby ich spárovala s licenciami.

Vie, že ste si zakúpili licenciu pre sledovanie filmu tromi divákmi a ak napočíta na pohovke čierneho pasažiera, odmietne prehrávanie alebo vypýta platbu za ďalší pár očí.

Firma však chce aj zbierať štatistické informácie, ktoré by predávala tvorcom obsahu. Kamerový „píplmeter“ by tak vedel nielen to kde je prepnutý kanál, ale aj kto a s akým záujmom vysielanie sleduje.

Útok na súkromie

Výrobcovia televízorov by sa však nemali so súkromím svojich zákazníkov zahrávať. Viacero bezpečnostných analytikov už poukázalo na to, že operačné systémy na báze Linuxu používané v televízoroch sú plné bezpečnostných chýb.

Vďaka ním dokáže útočník získať plnú kontrolu nad televízorom. Teda aj nad kamerou, ktorá je v ňom zabudovaná.

Potom už iba stačí aby aj naoko vypnutý televízor neustále sledoval čo sa pred ním deje a zaujímavé momenty odosielal útočníkom.

