Slovenský balón poletí do stratosféry. Prečítajte si, ako bude let vyzerať

Testy a ďalšie testy. Potom povolenie od leteckého úradu a štart. Balón projektu SME v stratosfére poletí už o týždeň.

9. jan 2013 o 9:11 SME.sk

Testy a ďalšie testy. A potom príde povolenie od leteckého úradu a štart. Slovenský balón projektu SME v stratosfére poletí už o týždeň.

Letecký úrad bol nekompromisný. Celé Slovensko je vlastne jeden letecký koridor, a ak chcete letieť, poletíte ráno. To bol odkaz úradníkov spoločnému projektu denníka SME a nadšených rádioamatérov z STSproject.net.

Na dvadsiate výročie SME, 15. januára ráno chceme do stratosféry poslať balón s nákladom. A snáď aj vôbec po prvý raz na Slovensku prenášať z výšky zhruba tridsať kilometrov zábery. Naživo a s vlastnou technikou – pretože elektroniku si projekt nekupuje na kľúč.

Pripraviť sa

Bude ešte tma. Vtedy na miesto dorazia prví ľudia: novinári, naše kamery aj reportéri, ale predovšetkým základný tím.

Voláme to miesto Hjúston. A od skorého rána – vlastne ešte noci sa tam budú stavať prijímacie antény, pripravovať prijímače a spustia sa dekódery telemetrie. A potom testy. A ďalšie testy.

Ak sa tento celý tento organizovaný chaos podarí dostať pod kontrolu, prekontrolujú sa kamery, fotoaparát, znovu a niekoľkokrát aj telemetria: dva nezávislé systémy spolu s rádiovými modulmi, aby sme balón nestratili aj pri zlyhaní jedného z nich.

Ak všetko bude pokračovať podľa plánu, nastane prvý kľúčový moment: prvý z telefonátov na riadenie letovej prevádzky. Úradom potvrdíme, že predsa len štartujeme a dispečeri by tak mali ustrážiť lietadlá aj nás v priestore štartu. Takýto telefonát si pred štartom ešte raz zopakujeme – a snáď dostaneme definitívne povolenie na štart.

Štartujeme

Nasledovať bude „opatrná“ fáza. Héliom – ktoré sme napokon po viacerých problémoch získali – sa začne plniť samotný nosný meteorologický balón. Špeciálne hélium sa napustí do balóna, pripraví sa posledný náklad, vrátane titulky denníka SME a bryndzových halušiek.

Naši balónisti všetko odvážia, vypočítajú potrebný „lift“ balóna a závažia a všetko, vrátane padáka nachystajú. Potom balón naplnia, skontroluje sa poloha a telemetria a... hádam poletíme.

Kým dohľadávací tím bude už vďaka predpokladanému smeru vetru na ceste, sám balón so zariadeniami bude zatiaľ pomaly stúpať nahor. Mal by prekročiť tridsaťkilometrovú hranicu, v tomto okamihu bude však už všetko do veľkej miery otázkou šťastia.

S rýchlosťou takmer sedem metrov za sekundu bude stúpať nahor, systémy nám povedia, kde sa práve nachádza. A tímy na zemi budú medzičasom hundrať, ak balón s nákladom zanesie nad hory.

Pád späť

Medzičasom budeme robiť vedu: Vo výške možno až 34 kilometrov budeme merať každých pár sekúnd barometrický tlak či vlhkosť vzduchu. Ale okrem toho aj snímať zem pod nami.

V kľúčovej výške potom balón, ktorý mal na zemi nanajvýš dva metre, no v stratosfére možno až dvanásť, praskne. Roztrhá ho vnútorný tlak plynu. A náš náklad začne na padáku klesať na zem.

Už ho len spolu so záznamovými zariadeniami nájsť – takže, držte nám palce.