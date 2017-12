Astronómovia našli stovky planét

Život hľadajme na mesiaci

Mesiace pri veľkých planétach by mohli byť dobrým miestom na život.

BRATISLAVA. Tá predstava z hollywoodskeho veľkofilmu Avatar nemusí byť úplne scestná. Pri obrovskej plynnej planéte, ktorá krúži v správnej vzdialenosti okolo svojej hviezdy, môžu jestvovať mesiace. A aj keď superplanéta nie je práve dobrým miestom na život, jej mesiace môžu byť.

„Jupiter má niekoľko veľkých, na vodu bohatých mesiacov,“ vysvetľuje pre Daily Telegraph oxfordský astronóm Chris Lintott. „Predstavte si, že by ste tento systém pritiahli do teplého regiónu, kde je teraz Zem. Nevideli by sme Europu a Callisto, ale svety s riekami, jazerami a rôznymi druhmi prostredia.“

Vedci odhadujú, že práve podobné exomesiace by mohli byť ideálnymi kandidátmi na hľadanie života. Začať by sme tak mohli napríklad s novoobjavenou exoplanétou PH2 b.

Je veľká asi ako Jupiter a krúži okolo svojej hviezdy v obývateľnej zóne. Navyše, túto planétu pomohli objaviť amatéri z planethunters.org.

Tomáš Prokopčák