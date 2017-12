Objavili záhadný meteorit z Marsu

Čudný kameň má v sebe desaťkrát viac vody ako iné meteority z Marsu. A obsahuje organické molekuly.

6. jan 2013 o 15:40 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to malý, tmavý ani nie polkilový kúsok skaly. Lenže tento kameň, ktorý sa v roku 2011 dostal k vedcom z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), nepochádza zo Zeme.

Zhruba pred dvoma miliardami rokov ho silný náraz vymrštil z nášho kozmického suseda. Po rokoch putovania tento záhadný predmet z Marsu dopadol na našu planétu. A vyzerá úplne inak ako akýkoľvek z dosiaľ známych meteoritov z červenej planéty.

Priletel sám

Pri spoznávaní Marsu máme niekoľko možností. Na planétu môžeme posielať šikovné stroje, ktoré ako vesmírne vozidlo Curiosity či kozmické družice pozerajú na planétu zblízka. Môžeme tiež na diaľku skúmať jeho vlastnosti pomocou výkonných ďalekohľadov.

No ak máme šťastie, niekedy príde aj Mars k nám. Vtedy, keď na našu planétu dopadnú kusy pochádzajúceho práve z nášho planetárneho suseda.

Dnes poznáme asi stovku meteoritov z Marsu. NWA 7034, ktorý už NASA prezýva Čierna kráska, však vyzerá inak ako akákoľvek dosiaľ známa skala z Marsu. Obsahuje desaťnásobne viac vody ako iné meteority a svojím zložením sa podobá presne na skaly, na ktoré na Marse narazili naše robotické vozidlá.

Planétu však kameň opustil niekedy pred 2,1 miliardy rokov, v čase, keď sa na Marse pravdepodobne menili klimatické podmienky. A planéta sa stala suchou a studenou.

„Môžete sa na meteority pozerať po celý váš zvyšok života,“ hovorí podľa magazínu New Scientist Carl Agee, šéf tímu, ktorý kameň vyše roka skúmal. „A žiadny podobný už nikdy nemusíte nájsť. Tento sám tvorí úplne novú skupinu.“

Bazaltová skala pravdepodobne vznikla vďaka vulkanickej činnosti. Podiel molekúl vody v nej ukazuje, že v čase vzniku bola v styku s vodou. Izotopy kyslíka zase to, že kameň bol v kontakte s atmosférou. To by mohlo naznačovať, že podmienky vhodné na život mohli byť na Marse dlhšie, než sme dosiaľ predpokladali.

„Obsah tohto meteoritu môže vyvrátiť mnohé domnienky, ktoré máme o geológii Marsu,“ hovorí vo vyhlásení NASA John Grunsfeld, šéf vedeckých projektov NASA. „Tieto objavy zároveň prinášajú rámec pre vozidlo Curiosity a jeho hľadanie organiky v mineráloch.“

Ďalší krok? Život

Odborníci predpokladajú, že meteorit pochádza z kôry Marsu. Obsahuje aj molekuly, ktorých súčasťou je uhlík - teda organiku. Presne tú, ktorú má na Marse objaviť Curiosity.

Ageeho tím si však podľa štúdie v magazíne Science zatiaľ nie je istý, či tieto látky naozaj pochádzajú z Marsu a či nie sú náhodou kontamináciou zo Zeme.

„Čo môže byť najvzrušujúcejšia vec, ktorú môžete urobiť so skalou, ktorá pochádza z blízkosti povrchu Marsu?“ pýta sa sám seba v popularizačnom týždenníku Agee. „Obzvlášť s takou, ktorá vyzerá ako preplnená vodou? Povedal by som, čo takto život?“