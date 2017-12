Svet obdivuje Nikolu Teslu. Až po jeho smrti

Vynálezy a záhady

Striedavý prúd

Striedavý prúd sa dnes používa v bežných domácich spotrebičoch. Ale ešte pred začiatkom minulého storočia sa elektrina šírila káblami na jednosmerný prúd, ktoré museli byť oveľa hrubšie ako dnešné nosiče, dochádzali pri nich k oveľa väčším stratám a navyše pri akomkoľvek skrate vyhorelo celé vedenia od elektrárne až k používateľovi. Z jednej pokazenej lampy sa spravidla chytil celý dom.

Za to, že môžeme plne využívať dobrodenia elektrickej energie, vďačíme práve Nikolovi Teslovi. On totiž skonštruoval prvý generátor na striedavý prúd.

V roku 1887 podpísal zmluvu s Georgeom Westinghouseom, ktorý bol konkurentom Edisonových General Electric. Edison investoval veľmi veľa peňazí do prevodových sústav na jednosmerný prúd, preto sa snažil očierniť nový systém tvrdením, že zabíja.

Zaplatil si dokonca v denníkoch antireklamu o škodlivosti striedavého prúdu, na ktorú využil fakt, že na striedavý prúd napojili aj jedno elektrické kreslo. Tesla mu však vrátil útok pozitívnou reklamou.

Na svetovej výstave v Chicagu v roku 1893, ktorú celú vysvietil, zaviedol do svojho tela striedavý prúd, až žiarovka začala svietiť po dotyku jeho ruky, aby dokázal, že jeho prúd nie je nebezpečný.

V roku 1896 firma Westinghouse Electric Corporation uviedla s Teslovými transformátormi do prevádzky veľkú elektráreň na Niagarských vodopádoch. Nové generátory potom začali postupne vytláčať tie edisonovské, jednosmerné.

Rádio

Za vynálezcu rádia sa bežne považuje Guglielmo Marconi. Tesla však údajne už v roku 1900 získal dva základné patenty na bezdrôtový prenos elektrickej energie pomocou antény.

Teslu veľmi nahnevalo, keď za vynález rádia dostal Nobelovu cenu v roku 1909 Marconi. Právne spory medzi týmito mužmi trvali desaťročia. Tesla tvrdil, že Marconi používa až 17 jeho patentov, ale keďže mal Marconi väčší spoločenský vplyv, najvyšší súd dal za pravdu Teslovi až v roku 1943, teda po Teslovej smrti.

Súd však zároveň rozhodol, že jeho rozhodnutie sa nijako nevzťahuje na tvrdenie, že Marconi ako prvý uskutočnil rádiový prenos. Neskôr si dal Tesla patentovať aj prístroje, ktoré poslúžili aj pri vývoji televíznych prijímačov.

Už v roku 1917 publikoval Tesla prvé princípy budúcich radarov.

Bezdrôtový prenos elektrickej energie

Tesla sledoval stacionárne vlny, ktoré vznikajú pri búrke, a skúšal ich vyrobiť aj v laboratórnych podmienkach.

Veľmi skoro zistil, že atmosférou možno preniesť energiu. Do dejín vedy vošli hlavne jeho pokusy v laboratóriách na Long Islande, ktoré postavil v roku 1898 a kde sa venovali vysokým a rádiovým frekvenciám striedavého prúdu.

Chcel otestovať aj možnosti bezdrôtového prenosu elektrickej energie. Obrovskou medenou guľou, gigantickou cievkou, ktorý nazval „zväčšujúci vysielač", naháňal strach svojim susedom, lebo výboje, ktoré vysielali, dosahovali aj 60 metrov.

Malo sa mu údajne podariť na vzdialenosť viac ako 40 km zažať 200 žiaroviek bez akéhokoľvek drôtu.

Záhadný elektrický pohon

Vynález akéhosi zázračného zdroja pre elektrické autá patrí k záhadným Teslovým vynálezom. V počiatkoch automobilizmu sa elektrické autá tešili veľkej popularite. Boli tiché, ich nevýhodou však bolo, že nedokázali dosiahnuť väčšiu rýchlosť ako 60 km a, samozrejme, mali aj obmedzený dojazd - okolo 150 km, a teda autá sa museli nabíjať celú noc.

Tesla mal v roku 1931 do jedného testovaného elektrického automobilu údajne namontovať nejaké trubky a rezistory kúpené v najbližšom obchode a vyhlásiť: „Tak, a už tu máme elektrinu.“

Auto riadené elektromotorom potom vraj išlo aj rýchlosťou 140 km a počas týždenného testovania ho nebolo treba vôbec dobiť. O tomto „zázraku“ sa písalo v miestnych novinách.

Človek nie je obyčajná hmota

Vedecké vynálezy neboli jedinou oblasťou, ktorej sa venoval. Teslu veľmi zaujímali aj širšie filozofické otázky ďalšieho rozvoja ľudstva. Za najúžasnejší a najkomplexnejší vynález považoval ľudský život a veril v jednotu sveta.

Dokonca tvrdil, že metafyzické dôkazy, ktoré prinášajú ľudstvu rôzne náboženstvá, nie sú jediný spôsobom, ako ju dokázať. „Človek nie je obyčajnou hmotou zloženou z rotujúcich atómov a molekúl, ale je to hmota, ktorá obsahuje aj isté vyššie kvality tvorivých princípov života,“ napísal.

Niektoré jeho názory by sme dnes zaradili medzi okultizmus typu New Age: „Nemusíme neuvážene zavrhnúť existenciu organizovaných bytostí, ktorých podstatou môže byť plynná látka, ba aj niečo ešte éterickejšieho, len preto, že sa ich podmienky líšia od toho, čo si v živote dokážeme predstaviť. Dokonca si nemôžeme byť stopercentne istí, že tieto bytosti nie sú tu, v našom svete, medzi nami, len že ich nedokážeme zaznamenať,“ napísal v roku 1900 do traktátu Problematika zvyšovania energie ľudstva.

Zameral sa predovšetkým na možné získavania energie zo slnka, vody, vetra, ale analyzoval aj geotermálnu energiu. Hoci v tom čase bolo ešte vyčerpanie uhoľných ložísk v nedohľadne, tvrdil však, že je povinnosťou voči budúcim generáciám zabrániť barbarskému mrhaniu týmto cenným materiálom.

„Tí, ktorí prídu po nás, budú potrebovať viac paliva ako my, mali by sme teda nechať uhlie tak, a zapriahnuť slnečnú energiu,“ navrhoval už na prelome minulého storočia.

Predpovedal nástup éry hliníka, kritizoval aj plytvanie železom na vojnové účely. Dávno pred vynájdením atómovej bomby uvažoval aj nad budúcnosťou vojenských konfliktov: „Možno sa dá argumentovať, že zdokonalenie zbraní s ohromnou ničivou silou prispeje k zastaveniu vojen. Aj ja som si to dlho myslel, ale také vynálezy nezastavia vojny, len zmenia ich podoby.“

Zaujímali ho dokonca aj možnosti výroby umelej stravy či zúrodňovania pôdy dusíkom zo vzduchu, zdôrazňoval potrebuje čistej vody pre ľudstvo. Už pred viac ako sto rokmi sa prihováral za vegetariánsku stravu, aby prestal svojvoľné a kruté vybíjanie zvierat, ktoré je deštruktívne pre našu etiku. Venoval sa aj úvahám o dynamickom koncepte gravitácie.

Vedel, že svet nie je celkom otvorený jeho úvahám. „Predpokladám, že mnohí ľudia, čo nie sú pripravení na tieto výsledky, ktoré sa mne zdajú prosté a zrejmé, ich budú považovať len za fantazírovanie nevhodné pre praktické využitie,“ vyjadril sa o svojich experimentoch. Prácu vedca preto prirovnal k práci záhradníka, ktorý sadí stromy, aj ten pripravuje cestu tým, čo prídu po ňom.

Zuzana Uličianska