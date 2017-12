Posielame balón do stratosféry, povolenie už máme

Z balóna sa o dva týždne pokúsime nakrútiť unikátne zábery a poslať fotografie.

2. jan 2013 o 18:42 Miroslav Kern

O dva týždne vám prinesieme dobrodružnú vedu v priamom prenose. Z balóna sa pokúsime nakrútiť unikátne zábery a poslať fotografie.

BRATISLAVA. Budeme vtedy oslavovať dvadsať rokov SME.

A práve 15. januára v spolupráci s rádioamatérmi z stsproject.net chceme pripraviť online prenos z letu meteorologického balóna do stratosféry.

Pokúsime sa tiež o slovenský rekord a z blízkeho vesmíru pošleme digitálne obrázky. Azda to bude z výšky desiatok kilometrov.

V module STS-2, ako misiu voláme, budú najmenej dve HD videokamery. Budú sledovať let a mali by nahrať unikátne zábery Slovenska.

Okrem nich pošleme do stratosféry aj fotoaparát a zariadenie na posielanie fotografií. Ak sa experiment vydarí, bude to prvý slovenský prenos fotografií zo stratosféry. Technológiu v súčasnosti iba testujeme .

Na SME.sk by ste mali okrem videí zo štartu vidieť naživo aj údaje, ktoré bude modul vysielať.

„Je skvelé, že dokážeme prenášať namerané údaje na zem, sledovať, ako sa balón pohybuje,“ hovorí Radim Mutina, šéfkonštruktér misie.

„Vieme sledovať, ako rýchlo balón stúpa alebo klesá, kde sa práve nachádza či ako sa mení teplota vzduchu.“

Z dvoch na 12 metrov

Fakty STS-2 a SME Štart je naplánovaný na výročie denníka SME. Letieť chceme 15. januára.

Náklad do stratosféry vyniesie balón naplnený héliom alebo vodíkom.

Let by mohol trvať zhruba dve hodiny.

Súčasťou nákladu bude titulná strana SME a bryndzové halušky.

Po viac ako hodinovom lete stratosférický balón praskne a náklad STS-2 bude klesať na padáku. Ešte predtým sa však nosný balón z dvoch metrov zväčší na dvanásť, až ho napokon vnútorný tlak roztrhá.

Hore ho zrejme vynesie vodík, keďže vhodné hélium je momentálne nedostatkovým tovarom v celej Európe.

Samotný pád nadol bude najskôr veľmi rýchly, keďže padák začne fungovať až vo výške 17 až 20 kilometrov. Potom však zariadenie spomalí a po desiatkach minút pristane.

Medzičasom vyrazí záchranná skupina, ktorá bude pomocou GPS náklad sledovať.

Povolenie už máme

Let do stratosféry je stále experiment. Pokaziť sa môžu desiatky vecí, no napriek tomu by mal slúžiť na spopularizovanie vedy a technológií.

Slovenskí vedci nám napríklad budú vysvetľovať, čo sa deje nad krajinou vo výške desať, dvadsať a možno až tridsať kilometrov. Študentom by samotný let mohol spestriť hodiny fyziky a geografie.

„Je malá pravdepodobnosť, že sa niekto z nás osobne dostane na hranice vesmíru,“ dodáva Mutina. „Prostredníctvom takéhoto letu máme príležitosť sa blízkeho vesmíru aspoň dotknúť.“

V súčasnosti už máme na pokus povolenie od Leteckého úradu. Aby sme neohrozili lietadlá nad Slovenskom, štart budeme koordinovať práve s riadením letovej prevádzky. A preto budeme štartovať ráno.