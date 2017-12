Európa hľadá mobilné siete budúcnosti

Grant vo výške 16 miliónov eur od Európskej komisie má vyhľadať technológie pre siete piatej generácie.

3. jan 2013 o 0:00 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Aj keď sa mobilné siete štvrtej generácie zatiaľ v Európe nestali štandardom každodenného života, Európska komisia už teraz hľadá odpoveď na to, ako by mali vyzerať siete budúcnosti s prívlastkom 5G.

Pre technologickú skupinu METIS vyčlenila fond vo výške 16 miliónov eur, ktorý by mal financovať hľadanie technológií zajtrajška. Medzi 26 členmi skupiny možno vidieť svetoznáme značky ako Ericsson, Alcatel-Lucent, BMW, Docomo, T-Mobile, Orange, Huawei, Nokia či renomované európske univerzity.

Rámcový projekt chce zistiť, akým spôsobom je možné vybudovať efektívne mobilné siete pre prenos veľkého množstva dát v architektúre, ktorá sa môže líšiť od tej dnešnej. Špekuluje sa o mikroprístupových bodoch, heterogénnych sieťach či virtualizácii sietí.

Konzorcium má zistiť, či sú teoretické koncepty použiteľné v skutočnom živote a preskúmať možnosti, ktoré by mohli nové architektúry mobilných sietí priniesť.

Ekonomicky vyspelé krajiny spájajú svoj rast a rozmach práve s informačnými technológiami a tak nie je prekvapením, že EÚ sa rozhodla takýto projekt financovať.

Na čele konzorcia stojí švédsky Ericsson, ktorý je popredným technologickým lídrom mobilnej telekomunikácie vo svetovom meradle.

Firmy a univerzity budú riešiť otázky efektívnosti, všestrannosti a škálovateľnosti sietí. Počíta sa s tým, že mobilné siete by mohli začať postupne vytláčať pevné káblové infrašruktúry. V hre je nákladovosť, energetická náročnosť, prioritizácia dátových tokov, ale aj zaistenie nepretržitej dostupnosti rôznymi záložnými mechanizmami.

Projekt je rámcovo vsadený do obdobia roku 2020, kedy by sa mohli siete piatej generácie začať rodiť na komerčnej úrovni. Koordinácia by mohla pomôcť firmám nájsť spoločnú reč pri svojich plánoch do budúcnosti.

EK financuje viacero technologických projektov. Okrem iného hľadá cestu ku kvalitnému internetovému vyhľadávaču či úsporným čipom pre počítače a servery.

Na projekt upozornil The Wall Street Journal.