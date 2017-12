LG chce predávať predražené OLED televízory

LG chce zistiť, či sú technologickí snobi ochotní zaplatiť za nový televízor štvornásobok bežnej ceny.

OLED televízory s uhlopriečkou 140 centimetrov ponúkne firma najskôr na domácom trhu.

SOUL, BRATISLAVA. Sú spotrebitelia ochotní zaplatiť za zobrazovaciu technológiu, ktorá je drahšia ako akákoľvek iná v histórii televízorov? Odpoveď sa snaží nájsť firma LG, ktorá by chcela vylepšiť svoju bilanciu.

Kým Samsung úspešne umiestňuje malé OLED displeje do smartfónov a tabletov, LG pre veľké uhlopriečky odbytový kanál nemá. Firma preto hľadá cestu k peniazom, ktoré by pokryli niekoľkoročné náklady na vývoj technológie.

Príliš drahé

OLED displeje sú z pohľadu ekonomiky prepadákom. Aj keď firmy už roky hľadajú cestu k zníženiu výrobných nákladov, zatiaľ sú neúspešné.

Kým v minulom roku boli ceny náklady na výrobu OLED displejov päťnásobné v porovnaní s najnovšími LCD technológiami, v tomto roku sa ich nepodarí okresať pod hranicu štvornásobku. To znamená pre firmy problém.

Nevedia totiž nájsť peniaze, ktoré by im pomohli refinancovať vývoj. Ocitajú sa v slepej uličke. Kým výrobné linky bez prestávky chrlia jeden LCD panel za druhým, OLED má iba malú šancu na rozbeh.

Analytici tvrdia, že LCD má stále rezervy pre zdokonaľovanie, čo ukázali posledné tri roky rýchleho napredovania. To znepokojuje spoločnosti LG aj Samsung.

Firma LG Electronics preto vyhlásila predobjednávkové kolo na dodávku OLED televízorov s uhlopriečkou 55 palcov, ktoré by sa v najbližšej dobe mali objaviť na domácom, kórejskom trhu. Následne chce firma zopakovať svoj experiment v Amerike, Európe a Ázii.

OLED do tabletov a smartfónov

Z pozície druhého najväčšieho výrobcu televízorov na svete LG očakáva, že by nové OLED modeli mohli spustiť módnu vlnu, ktorá by rozbehla dopyt technologických snobov. Ak sa tak nestane, straty bude kompenzovať z predaja iných modelov. Pred rokmi to skúšala firma Sony a neuspela.

Získať tržby z výroby OLED displejov sa zatiaľ darí iba Samsungu. V cene predražených módnych tabletov a smartfónov je možné náklady na drahý displej zakomponovať bez obavy o stratu zákazníkov.

Vyhliadky na úspech má pritom iba ten, čo vyrába a patenty uložené v trezore nezarábajú.

Je pravda, že OLED displeje sú tenšie, spotrebujú menej energie a vďaka náhrade skla plastami je možné zaistiť, aby boli odolné voči mechanickému poškodeniu. To však tuctovému televíznemu divákovi neprináša žiadny výraznejší benefit.

LCD technológia uspela vďaka tomu, že televízory zmenila z veľkých škatúľ na ploché obrazy. OLED televízor vie iba nahnevať neprimeranou cenou, za ktorú si kúpite štyri najnovšie televízory.

