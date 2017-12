Skutočnú druhú Zem nájdu v tomto roku

Skutočné dvojča našej planéty by sme podľa vedcov mali objaviť už tento rok. Súčasné planéty v obývateľnej zóne sú zatiaľ priveľké.

1. jan 2013 o 16:07 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Rozsiahle oceány strieda pevnina. Vlny sa rozbíjajú o pobrežie, na povrchu je dostatočne teplo, možno planétu dokonca obklopuje atmosféra, v ktorej dokáže fungovať prípadný život. A neďaleko, v správnej vzdialenosti svieti hviezda, cudzie slnko.

Práve takto by mohla vyzerať exoplanéta, ktorá bude vyzerať takmer rovnako ako tá naša. Viacerí odborníci veria, že skutočnú druhú Zem by sme mali objaviť už tento rok. Konečne na to máme nielen vhodné prístroje, ale aj dostatok astronomických údajov.

Naše dvojča

Fakty Budúca Zem 2 Exoplanéta bude mať veľkosť ako naša vlastná planéta a bude kamenistá. Krúžiť bude v obývateľnej zóne, bude tam tiecť voda. Merania môžu ukázať prítomnosť atmosféry.

Dnes poznáme viac ako osem stoviek vzdialených vesmírnych svetov, ktoré krúžia okolo svojich materských hviezd. Takmer vždy sú to veľké telesá, čo sa pohybujú blízko svojich sĺnk. Také sa totiž objavujú najľahšie.

Astronómovia tušia o ďalších tisíckach telies, o ktorých existencii sa zatiaľ domnievame. A zároveň predpokladajú, že len v našej galaxii sa môžu nachádzať miliardy planét, pričom milióny z nich sú podobne veľké ako Zem. A z týchto miliónov môžu byť tisícky našimi dvojčatami.

„Prvú planétu s veľkosťou, obežnou dráhou a dopadajúcim slnečným svetlom vhodnými na život pravdepodobne oznámia v roku 2013,“ hovorí pre Space.com astronóm Geoff Marcy z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Lovec planét pracujúci s kozmickým detektívom Kepler si navyše myslí, že takýto objav môže zmeniť uvažovanie ľudstva.

„My ľudia sa pozrieme na nočnú oblohu podobne ako hľadíme ponad oceány.“ zdôrazňuje Marcy. „A budeme vedieť, že kozmické moria majú svoje ostrovy a kontinenty, ktoré umožňujú nielen primitívny život, ale aj celé civilizácie.“

Zatiaľ priveľké

Vedci už vedia o viacerých exoplanétach, ktoré okolo svojich hviezd obiehajú v takzvanej obývateľnej zóne.

Kepler-22b má dvaapolkrát väčší polomer ako Zem. Existencia Gliese 581 g, rovnako ako Tau Ceti e nie je stále potvrdená, v prípade HD 85512 b by na planéte museli jestvovať oblaky.

Všetky telesá sú však podstatne väčšie než naša vlastná planéta.