Apple vraj pripravuje inteligentné náramkové hodinky

Smart hodinky sa majú začať predávať už v najbližších mesiacoch, rozumieť majú len zariadeniam so systémom iOS od Apple.

28. dec 2012 o 18:05 Adam Valček

CUPERTINO, BRATISLAVA. Nadiktovať esemesku, prečítať správy na sociálnej siete, vytočiť telefónne číslo, či zobraziť aktuálnu predpoveď počasia. A to všetko kým máte iPhone vo vrecku alebo na nabíjačke.

Takéto funkcie majú mať inteligentné náramkové hodinky, ktoré má vyvíjať americká spoločnosť Apple v spolupráci s Intelom. Tvrdí to čínsky technologický web TGbus.com.

Zariadenie, ktoré vraj Apple ponúkne zákazníkom ešte v prvej polovicu budúceho roka, má mať 1,5-palcový AMOLED displej a konštrukciu z odolného skla.

Cez Bluetooth má komunikovať so všetkými zariadeniami s mobilným operačným systémom iOS, teda okrem iPhonu aj s tabletom iPad a vreckovým prehrávačom iPod.

Apple chce zrejme hodinkami vyhovieť dopytu zákazníkov, ktorí podobné „hračky“ žiadajú.

Vidieť to na úspechu projektu náramkových hodiniek Pebble, ktoré cez web komunitného financovania Kickstarter získali na rozbeh 10 miliónov dolárov, upozorňuje web DigitalTrends.com.

Tie ponúknu displej z elektronického papiera a cez Bluetooth budú komunikovať nielen so zariadeniami od Apple, ale aj so smartfónmi a tabletmi so systémom Android od Google. Pebble stoja 150 dolárov.

Smart hodinky ponúka už aj Sony, za 80 eur ich zoženiete už aj na Slovensku.