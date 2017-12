Supermama odrapuje výchovu detí. Naj videá týždňa

Gól z takmer futbalu, matka, ktorá odrapuje problémy materstva a rok podľa YouTube. Pozrite si najpopulárnejšie virálne videá.

30. dec 2012 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Matka 2.0

Materstvo, to nie je iba tak. Iste, sú prípady, keď sa vám slovná zásoba scvrkne na čudné šušlanie premiešané so zdrobneninami s občasnými metafyzickými výletmi do sveta plienok. Ale našťastie, sú aj iné prípady.

video //www.youtube.com/embed/eNVde5HPhYo

Vyklop to

My sme síce fanúšikmi Ježiška, ale na toho by si nejaký obyčajný vyšetrovateľ netrúfol. Možno tak Chuck Norris.

video //www.youtube.com/embed/tp19qiash2U

Kamera do nepohody

Keď do stratosféry poletíme my, dáme prednosť inej techniky. Ale aj tieto kamerky dokážu točiť pekné veci.

video //www.youtube.com/embed/A3PDXmYoF5U

YouTube rok 2012

Minule sme tu mali rok podľa Google aj podľa sociálnej siete Twitter. Tak teraz pridávame YouTube.

video //www.youtube.com/embed/iCkYw3cRwLo

Fruit Ninja. Naživo

Už sme to v tejto sérii spomínali viackrát, no na internete (a vo svete aplikácií) snáď nejestvuje blbosť, ktorú by niekto nevyskúšal a nenakrútil o tom video. Napríklad takéto.

video //www.youtube.com/embed/w-llZmPPNwU

Skorofutbal

Tak trochu iný gól. Ak ste ho teda ešte nevideli.