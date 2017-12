Pozrite si naj na internete #26

Ako vyzerá pekné bankovníctvo? A lampy, ktoré vytvárajú vesmírne hmloviny či krása vo videohrách? Pozrite si náš pravidelný prehľad naj vecí na internete.

29. dec 2012 o 0:00 Ivana Drobná

Hudba

V nasledujúcom videu nečakajte nejakú hlbokú pointu. V princípe nič nové neprináša. Ale je pekné. Vytvorilo ho kreatívne štúdio Finally.

Elly a jej svety

Papier, kresby, svetlo, koláž, diorámy. To je svet EllyMacKay, z Kanady, v ktorom si vytvára svoje príbehy. Výslednou fotografiou vznikajú diela, čo vyzerajú ako ilustrácie.

DNB

DNB nie je skratka pre drum and bass, ale názov nórskej finančnej skupiny. Ich novú vizuálnu identitu pripravili dizajnéri z Snøhetta Design. Je to spojenie veľmi moderného vizuálu a tradičných symbolov v príjemných farbách.

Halo 4

Môj kamarát nedávno povedal, že kreatívni ľudia sa presunuli z filmového do herného biznisu. Ja by som to doplnila, že aj do reklamného. Ale áno, toto bude práve o tom hernom a konkrétne o otváracích sekvenciách pre Halo 4. Viac na Behance.

Co.Exist

Množstvo inšpirácií a projektov, ku ktorým sa inak človek ťažšie dostáva, pretože sa nejedná o prvoplánovo pekné veci, ale o veci s myšlienkou, ktoré sú pre náročnejších „konzumentov“. Teraz pripravili rôzne prehľady „The TOP“. Napr. najzaujímavejších budov, dizajnových príbehov, miest atď. Kvalitné čítanie.

Hadica na telefón

Celkom pekný nápad ako využiť staré požiarne hadice. Cenovo sa pohybujú okolo 40 dolárov.

Galaktické hmloviny

S lampami so skleneným vláknom boli vytvorené fotografie od Fabiana Oefnera. V tmavej miestnosti ich fotil na dlhé časy a nazval súborne Nebulae.