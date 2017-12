Obaly na vajíčka zjedia mikróby

Slovenskí vedci z STU a SAV vytvorili obal na vajíčka, ktorý rozložia mikróby. Na začiatku procesu je kukurica.

27. dec 2012 o 17:30 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vstupujeme do bielej miestnosti čiastočne obloženej bielymi obkladačkami. Miestnosti, ktorú zapĺňajú rôzne stroje, naoko zložité zariadenia, čo trochu pripomínajú zmenšené prístroje z výrobných liniek fabrík.

Práve tu vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť špeciálne obaly napríklad na vajíčka či časopisy. Zelené, k životnému prostrediu šetrné obaly, ktoré stačí vložiť do kompostu a oni sa vďaka mikróbom úplne rozložia.

Obal na vajíčka

V supermakete by ste ich od bežných obalov nerozoznali. Sú v jednom z rohov miestnosti naskladané na seba, jeden na druhom, čiastočne priehľadné a úplne rovnaké ako tie, v ktorých vám dnes v obchode predávajú rôzne druhy slepačích vajec. Akurát, že tieto sú stále experimentom.

„Dáte ich do kompostu a mikroorganizmy to premenia na niečo neškodné,“ hovorí Pavol Alexy, ktorý sa už dvadsať rokov venuje podobnému výskumu.

Vedec z Oddelenia plastov a kaučuku na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU berie do ruky jeden z obalov. A ukazuje, že kým pred rokmi podobné výrobky bývali pevné, zároveň boli aj veľmi krehké. Pri páde na zem sa mohli ľahko rozbiť, vedci však prišli na spôsob, ako to zmeniť. A robia to z obnoviteľných zdrojov.

„Ak vyrobíte napríklad tenkú fóliu, ktorá sa pri ohnutí zlomí, veľmi dobré to nie je,“ zdôrazňuje odborník na polyméry. „No my sme našli kombináciu viacerých polymérov a prímesí, všetky biologicky degradovateľné a z obnoviteľných zdrojov, z ktorej nám vznikne materiál pevný a nie krehký.“

Čakanie na patent

Na začiatku je rastlina, kukurica, z ktorej sa získa škrob. Táto rastlina potrebuje k svojmu životu aj oxid uhličitý, ktorý spolu s vodou zostane práve po novom „plaste“. Ak ho, samozrejme, vložíte do kompostu. Z pohľadu prírody ste tak na nule. Na rozdiel od ropy.

„Teraz mávate časopisy zabalené v čomsi, čo je nerozložiteľné. V našom materiáli to do kompostu môžete dať pokojne aj so šupkami zo zemiakov,“ hovorí Alexy.

Do ruky berie najskôr drobné biele granule, základ, z ktorého sa konečný produkt vyrobí. A o malú chvíľu neskôr aj kus fólie, podobnú, akou sa zakrýva podlaha či skrine, ak plánujete maľovať. Táto konkrétna je z kukurice, netrhá sa a najmä nepotrebuje desiatky či stovky rokov na rozloženie.

V súčasnosti vedci spoločne s kolegami zo Slovenskej akadémie vied čakajú na udelenie patentu. „Podali sme ho asi pred rokom, no ten proces je dlhý,“ dodáva chemik. „A keď vám patent udelia, potom ho musíte chrániť a platiť udržiavacie poplatky.“

A obaly na vajíčka, ktoré môžete hodiť do kompostu a nakŕmiť nimi tamojšie mikroorganizmy? Vedci tvrdia, že ak všetko pôjde dobre, v obchode budú o rok či dva.