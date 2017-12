Acer začne predávať stodolárový tablet

Tablet Iconia B1 sa má predávať aj v Európe, rozumieť bude aj mobilným 3G sieťam.

25. dec 2012 o 16:10 Adam Valček

TCHAJ-PEJ, BRATISLAVA. Taiwanská spoločnosť Acer má začiatkom budúceho roka odštartovať predaj lacného sedempalcového tabletu za asi 99 dolárov, čo je v prepočte necelých 76 eur.

Tvrdí to web The Wall Street Journal (WSJ) a to napriek tomu, že Acer takéto plány oficiálne odmieta.

Stodolárovým tabletom Iconia B1 chce Acer konkurovať lacným čínskym tabletom, ktoré smerujú na africké a ázijské rozvojové trhy.

Icona B1 má mať dvojjadrový 1,2-gigahertzový procesor, sedempalcový displej s rozlíšením 1024 krát 600 bodov. Používatelia majú mať 512 megabajtov operačnej pamäte a osem gigabajtov miesta na svoje dáta, ktoré bude rozšíriteľné pamäťovými kartami.

Acer má tablet dodávať so systémom Android vo verzii 4.1.2 Jelly Bean. Okrem bezdrôtového Wi-Fi pripojenia má stodolárový tablet rozumieť aj mobilným 3G sieťam. Dáta dokáže prenášať bezdrôtovo aj cez Bluetooth, osadený má byť aj GPS prijímačom.

Informovaný zdroj WSJ potvrdil pravosť fotiek lacného tabletu, ktoré sa minulý týždeň objavili na srbskom webe.

Kde bude nový tablet dostupný, zahraničné média neinformovali. Z európskych štátov sa zatiaľ hovorí o Srbsku.