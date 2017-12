Úrad vlády už vypovedal zmluvu s firmou KISS o realizácii projektu Govnet

Bratislava 16. septembra (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR už vypovedal zmluvu so spoločnosťou KISS, na základe ktorej mala firma realizovať projekt Govnet/Kasroš.

16. sep 2002 o 18:07 © TASR 2002

Pre TASR to dnes uviedol vedúci ÚV Tibor Tóth s tým, že výpoveď poslal spoločnosti minulý týždeň.

Zároveň zdôraznil, že ÚV nemá voči firme žiadne záväzky a jej iniciatívu podať na jeho osobu trestné oznámenie v prípade, že ÚV neuhradí zmluvnú pokutu 480 miliónov Sk, považuje za absurdnú. Spoločnosť KISS si pritom túto čiastku nárokuje na základe zmluvy o uložení už vypovedanej zmluvy s ÚV. V tej sa totiž úrad podľa výkonného riaditeľa KISS Františka Petra zaviazal zaplatiť spomínanú pokutu v prípade, že sa predmet uloženej zmluvy nezačne plniť do 30. augusta tohto roka. "Firma KISS by sa mala nad sebou zamyslieť, prečo nemá všetky náležitosti v zmysle zákona o bezpečnosti. Keďže nespĺňa podmienky priemyselnej bezpečnosti, nemôže mať tú zmluvu vôbec v držbe a nemôže ju ani realizovať. Keby som s firmou KISS nejako spolupracoval, keby som im dal tie zmluvy alebo keby sme ich realizovali, vtedy by som konal v rozpore so zákonom," reagoval na obvinenia spoločnosti T. Tóth.

Vedúci úradu spochybňuje aj pohľadávku vo výške 800 miliónov Sk, ktorú Kochman Information Systems & Services (KISS) požaduje z titulu pozastavenia realizácie projektu (zmluvná pokuta 480 miliónov Sk) a vzniknutých nákladov na odovzdané a rozpracované časti projektu. ÚV podľa jeho slov objednal výkony len za 20 miliónov Sk, pričom faktúry v tejto sume boli vyplatené ešte v novembri 2000. "Žiadne iné práce u firmy KISS neboli objednané, to znamená, že nebudú ani zaplatené. Úrad vlády voči firme žiadne podlžnosti nemá," vyjadril sa T. Tóth. Odmietol tiež dnes prezentované podozrenia F. Petra, že v celej záležitosti ide o presadzovanie záujmových skupín a preferovanie iných dodávateľov projektu. Vláda SR podľa T. Tótha nikdy nehovorila o tom, aká ďalšia spoločnosť by mala namiesto firmy KISS projekt zrealizovať. "Stále sme rokovali len o zmluve s ňou a o tom, či dokáže splniť všetky podmienky, predovšetkým podmienky bezpečnosti, lebo sa jedná o tajnú zmluvu. Firma KISS tieto podmienky splniť nedokázala, to znamená, že zmluva s ňou bola ukončená. Aký bude ďalší osud projektu, je už vecou ďalšej vlády," dodal vedúci úradu.

Zmluvu o realizácii projektu Govnet, ktorého náklady predstavujú celkovo 2,4 miliardy Sk, uzavrel KISS s ÚV SR v roku 1998. Na projekte, ktorý predpokladal prepojenie orgánov štátnej správy, začala spoločnosť pracovať v roku 2000, keď sa vláda uzniesla na začatí realizácie projektu. V apríli tohto roka na základe správy Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) o bezpečnostných rizikách, spojených s realizáciou projektu, vláda rozhodla o jeho pozastavení a vypovedaní zmluvy so spoločnosťou KISS.