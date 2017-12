Za vernosť ponúkajú operátori výhody

BRATISLAVA - Po tom, čo zlyhal aj tretí pokus o vstup tretieho operátora na slovenský trh, je len málo pravdepodobné, že spoločnostiam EuroTel a Orange pribudne nový konkurent. Súťaž o klientov sa teda bude ja naďalej odohrávať medzi dvoma operátormi.

Jedným zo zlomových bodov, keď sa zákazník rozhoduje, či u svojho operátora zostane, alebo sa poberie ku konkurencii, je čas, keď sa mu končí dvojročná zmluva, po ktorú bol v sieti viazaný. Vtedy môže prakticky ihneď odísť, spravidla ku koncu posledného fakturačného obdobia. Zaujímali sme sa, ako operátori motivujú zákazníka, aby tak neurobil. Čo ponúkajú operátori za vernosť?

EuroTel

Hovorca EuroTelu Juraj Droba tvrdí, že zákazník si môže na konci dvojročnej zmluvy vybrať z dvoch balíkov ponúk. Odlišujú sa podľa toho, či má klient záujem o nový telefón, alebo zostane pri starom. Pri predĺžení zmluvy o ďalšie dva roky bez nového telefónu prichádza do úvahy program Plus. „Program umožňuje po prevolaní voľných minút telefonovať v našej sieti a posielať SMS správy do všetkých sietí s 25-percentnou zľavou,“ pokračuje Droba.

Ak má zákazník záujem o nový telefón, ponúka mu EuroTel bez ďalších poplatkov výber z ponuky akciových telefónov. Na niektoré modely sa vzťahuje zľava do dvetisíc korún. K starému telefónu, ktorý môže zákazník darovať svojim blízkym, dostane kartu Easy s kreditom tristo korún, za ktorú zaplatí jednu korunu. Ak si chce znížiť o polovicu náklady na volanie s niekým zo svojich najbližších alebo priateľov, operátor mu bezplatne aktivuje službu Ty a Ja. Pri predĺžení zmluvy získavajú zákazníci aj tisíc bodov na svoje konto v EuroTel klube. Môžu ich využiť napríklad na kúpu služieb a produktov operátora.

Orange

Ak sa zákazník operátora Orange rozhodne aj naďalej využívať jeho služby, môže si vybrať jeden z mobilov z aktuálnej akciovej ponuky. Získa k nemu jeden mesačný poplatok zadarmo a po prevolaní predplatených minút aj bezplatné hovory na zákaznícke čísla v sieti Orange. Obe výhody platia počas jedného mesiaca, a to od prvého dňa ďalšieho fakturačného obdobia, ktoré nasleduje po predĺžení zmluvy.

Operátor zákazníkovi v prípade záujmu vymení doterajšiu SIM kartu za novú so službou banking. Tá mu umožní priamu komunikáciu s bankou, ak s ňou má operátor partnerskú zmluvu.

Ak sa pri predĺžení zmluvy klient rozhodne pre doplnkové dôchodkové poistenie, zabezpečí mu operátor kontakt so zástupcom doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Tá mu pri uzavretí zmluvy poskytne benefit vo výške 1200 korún, ktorý zašle na zákaznícky účet v spoločnosti Orange. Suma sa dá použiť na zaplatenie faktúry za služby Orange. Zákazníci využívajúci služby operátora viac ako dva roky nemusia platiť za službu CLIP, ktorou sa zobrazuje číslo volajúceho. (tom)