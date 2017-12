Druhú Zem možno objavili za rohom

Astronómovia možno našli obývateľnú exoplanétu pri hviezde Tau Ceti.

19. dec 2012 o 17:53 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je blízko. A nielen blízko, dokonca sa tá hviezda tak ponáša na naše Slnko, že vedci k nej už dávnejšie namierili svoje rádioteleskopy. Chceli zistiť, či k nám odtiaľ neprichádza nejaký signál.

V šesťdesiatych rokoch však ešte astronómovia nevedeli, že okolo Tau Ceti v súhvezdí Veľryba môžu naozaj krúžiť planéty. Len sa domnievali, že ak by tam bol život, nebol by od nás príliš ďaleko.

Teraz astronómovia nanovo preskúmali tisícky starších pozorovaní tejto žltej hviezdy. A vďaka novej metóde zistili, že okolo tohto dvanásť svetelných rokov vzdialeného slnka môže krúžiť až pätica planét. Jedna dokonca v obývateľnej zóne.

Tau Ceti e

Fakty Hviezda Tau Ceti Hviezda typu G8 V leží v súhvezdí Veľryba, takmer 12 svetelných rokov od Zeme. Vidieť ju aj voľným okom. Má okolo seba divokú sústavu z komét . Môže mať päť planét.

Tau Ceti je žltý trpaslík podobný Slnku, trochu menší a menej hmotný, takže vyžaruje zhruba polovicu svetla v porovnaní s našou hviezdou.

To znamená, že ak v tejto planetárnej sústave vôbec tečie voda, takáto planéta musí byť bližšie pri materskom telese, ako je Zem k Slnku. Nesmie byť však príliš blízko. Nová analýza údajov ukazuje, že jedno z pätice telies väčších ako Zem podmienku obývateľnosti spĺňa.

Planéta Tau Ceti e alebo tiež HD 10700e, ak vôbec exituje, je približne štyrikrát hmotnejšia ako naša vlastná planéta a rok na nej trvá zhruba 168 pozemských dní.

„Tento objav súhlasí s naším názorom, že prakticky každá hviezda má planéty,“ tvrdí pre Space.com Steve Vogt, spoluautor pripravovanej štúdie pre magazín Astronomy & Astrophysics.

„Naša galaxia tak musí mať množstvo takýchto obývateľných planét veľkých ako Zem.“

Vodný svet

Vedci objavili nových kandidátov na planéty vďaka zlepšenej analýze starých údajov. Pri sledovaní svetla hviezdy sa naučili potlačiť prirodzený šum v dátach a nájsť tak náznaky, ktoré by mohli hovoriť o prítomnosti planét. Problémom je, že objav takýchto telies ešte treba potvrdiť. A to môže trvať roky.

„Je nemožné zatiaľ hovoriť o zložení planéty e,“ dodáva aj prvý autor textu Mikko Tuomi z univerzity v Hertfordshire.

„Ale nemyslím si, že bude mať skalnatý povrch. Skôr to bude svet vody, no zatiaľ sú to len dohady.“