Mocného faraóna Ramesseho III. zavraždil jeho syn

Vedci zistili, ako dopadol prevrat spred troch tisícročí. Faraón zomrel, no sprisahanci neuspeli.

18. dec 2012 o 17:11 Matúš Krčmárik

Bol medzi nimi aj vládcov syn.

KÁHIRA, BRATISLAVA. Pred súdom stála kráľovná Tij a jej syn princ Pentawere. Práve oni mali zorganizovať palácový prevrat, v ktorom chceli prevziať moc v najbohatšom kráľovstve vo vtedajšom Stredomorí.

Nejde o boj o moc zo stredoveku, jeden z prvých zaznamenaných násilných pokusov o prevrat sa odohral pred viac ako tromi tisíckami rokov v starovekom Egypte.

Doteraz sme vedeli o štyroch procesoch s aktérmi, píše o nich turínsky Súdny papyrus. Nevedeli sme však, ako vlastne pokus o prevrat dopadol.

Rana až k chrbtici

Fakty Ramesse III. Považujú ho za posledného veľkého kráľa Egypta.

Ubránil krajinu pred nájazdmi „morských národov“.

Boje oslabili ekonomiku. Počas jeho vlády sa odohral aj prvý zaznamenaný štrajk robotníkov.

Skupina vedcov zistila, že sprisahanci kráľa Ramesseho III. naozaj zabili. Na jeho múmii našli ranu dlhú asi sedem centimetrov, ktorá viedla cez jeho hrdlo a zasahovala až k chrbtici. Rana bola pod obväzmi, preto na jej skúmanie použili röntgen.

Teórii o vražde panovníka nahráva aj fakt, že faraónovi ešte pred mumifikáciou do rany vložili amulet Hórovo oko na vyliečenie.

„Pre mňa je dosť jednoznačné, že amulet tam vložili, aby sa mohol po smrti vyliečiť,“ cituje agentúra AFP paleopatológa Alfreda Zinka, ktorý bol súčasťou expertnej skupiny vedcov z Egypta, Talianska a Nemecka, čo rok skúmala pozostatky Ramesseho.

Syn pochovaný s otcom

Faraón vládol v rokoch 1188 až 1155 pred naším letopočtom. Dožil sa 65 rokov a staroveké záznamy ho označujú za „Veľkého boha“ a vojenského lídra, ktorý ubránil Egypt pred viacerými nájazdmi. Kráľovstvo na Níle bolo v tom čase najcennejšou korisťou v Stredomorí.

Aj preto sa ho o jeho ovládnutie pokúsil aj Pentawere s matkou, jednou z faraónových mileniek. Faraónov syn zrejme skončil v hrobke priamo s Ramessem.

Vedci tvrdia, že známa „kričiaca múmia“ by mohol byť on. Tú zabalzamovali v netradičnej polohe – s otvorenými ústami a zvraštenou tvárou. „Neodstránili z neho orgány ani mozog. Takisto bol zabalený v kozej koži, čo sa v tých časoch považovalo za nečisté,“ hovorí Zink.

Neúspešný prevrat

Podľa neho to naznačuje, že ho chceli posmrtne potrestať za jeho čin. Ak by to bol naozaj Pentawere, zrejme sa sám obesil, čo sa v tom čase považovalo za dostatočné na to, aby sa človek posmrtne zbavil hriechov zo svojho života.

Prevrat sa nakoniec nepodaril. Moc po Ramessem prevzal jeho ďalší syn Amonhirkhopshef, ktorého si sám vybral.