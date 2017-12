Vírus dokáže opraviť srdce

Americkí genetici preprogramovali bunky srdca. Opravili jeho rytmus.

18. dec 2012 o 17:05 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Niekedy bije pomaly, inokedy prirýchlo. Táto zmena má však v prípade nášho srdca zmysel a rozumný dôvod.

Občas sa však stane, že sa srdce z rôznych príčin zblázni a jeho nepravidelné údery môžu spôsobovať pacientom vážne problémy. Lekári takúto situáciu až dosiaľ zvyčajne riešili kardiostimulátormi, ktoré pomocou elektrických impulzov kontrolovali správny rytmus srdca.

Kalifornskí vedci však teraz prišli na nový spôsob, ako opraviť poškodený orgán. Namiesto nespoľahlivých prístrojov, ktoré môžu viesť k infekcii a majú len obmedzenú životnosť batérií, využili vírusy. A terapiu génom.

Na nerozoznanie

Srdce je relatívne komplikovaný systém. Skladá sa zhruba z desiatich miliárd buniek, ktoré sa musia sťahovať v správnom rytme. Tento rytmus, samotné údery kľúčového orgánu v tele však riadi len zhruba desaťtisíc špecializovaných buniek. Tento takzvaný sinoatriálny uzol tak udáva, ako nám bude srdce biť.

Genetici z amerického Inštitútu srdca Cedars-Sinai teraz prišli na spôsob, ako na takýto účel preprogramovať aj iné bunky srdca. Stačilo do nich pomocou vírusu vložiť istý gén, ktorý pri vývoji plodu normálne riadi vznik špeciálnych buniek.

Po jeho vložení sa však zasiahnuté bunky v dospelom tkanive zmenili a zrazu sa začali správať ako maličké súčiastky prirodzeného kardiostimulátora. V prípade piatich zo siedmich pokusných morských prasiat (morča domáce) práve zmenené bunky začali riadiť rytmus ich srdca.

„Aj keď sme aj my či ostatní už predtým vytvorili primitívne biologické kardiostimulátory, táto štúdia je prvá, ktorá ukazuje, že sa to dá aj s jediným génom,“ hovorí podľa Medcial Xpress spoluautor výskumu v magazíne Nature Biotechnology Hee Cheol Cho.

„Nové bunky vytvárali samé od seba elektrické impulzy a boli na nerozoznanie od takýchto prirodzených buniek.“

Stačí injekcia

Vedci zdôrazňujú, že ich metóda potrebuje ďalšie testy ešte predtým, ako by ju vôbec vyskúšali na človeku. No ich postup by v princípe mohol nahradiť neprirodzené elektronické prístroje, ktoré sa v telách pacientov využívajú dnes.

Budúcnosťou liečenia niektorých ochorení srdca by tak mohla byť obyčajná injekcia s vírusom, ktorý upraví srdce tak, aby si samo dokázalo pomôcť.