Astronómovia lúštia hádanku: Má Zem druhý Mesiac alebo zachytila vesmírny odpad?

16. sep 2002

Berlín 16. septembra (TASR) - Zem má možno druhý Mesiac. Ďalším trabantom našej planéty by mohol byť malý objekt s označením J002E3 vo vzdialenosti asi 700.000 kilometrov od Zeme, ktorý vzbudzuje pozornosť astronómov od začiatku septembra. Aj keď je táto možnosť málo pravdepodobná, vedci ju úplne neodmietajú.

Záhadné teleso v blízkosti Zeme objavil 3. septembra amatérsky astronóm Bill Yeung zo svojho observatória v Arizone. Objekt ohlásil Centru malých planét (MPC) v štáte Massachusetts. Tu prišli rýchlo na to, že J002E3 neletí okolo Zeme, ale nachádza sa na obežnej dráhe okolo nej.

Ďalšie pozorovania však postupne spochybnili najprijateľnejšie vysvetlenie, že by mohlo ísť o kus vesmírneho odpadu z rakety alebo družice. Austrálski astronómovia totiž zistili, že pozícia J002E3 sa nezhoduje s dráhou žiadneho známeho úlomku. Objekt sa k tomu nachádza na mieste, kam v ostatnom čase nebola vyslaná žiadna sonda. Ak je J002E3 pozostatkom dávnejšej misie, prečo bol objavený až teraz?

Vo svetle týchto pochybností sa ujala domnienka, že nanajvýš 50-metrový objekt by mohol byť asteroid, ktorý zachytila gravitácia Zeme. Nevylučuje ju ani Alan Harris, expert na asteroidy z Nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku (DLR) v Berlíne.

"V prípade Zeme by to bolo prvýkrát, že by sme niečo také pozorovali," povedal Harris. U iných planét to už poznáme. Najmladším príkladom je kométa Shoemaker-Levy, ktorú zachytila gravitácia Jupitera. Vlasatica skončila neslávne - v júli 1994 sa zrútila na plynného obra.

O prirodzenom pôvode J002E3 nie je Alan Harris napriek tomu úplne presvedčený. Stále sa viac prikláňa k alternatíve vesmírneho odpadu a má aj možného vinníka. Podľa neho by mohlo ísť o tretí stupeň rakety Saturn V. Tieto, čo sa týka do veľkosti zatiaľ neprekonané rakety, sa používali na prelome 60. a 70. rokov v amerických misiách Apollo.

Je možné, že kus rakety Saturn V sa dostal zo vzdialenej obežnej dráhy okolo Zeme na orbitu okolo Slnka, hovorí Harris, ktorý má k dispozícii najnovšie pozorovania amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Cez prvý Lagrangeov bod, miesto v slnečnom systéme, na ktorom sa vzájomne ruší gravitačné pôsobenie Zeme a Slnka, sa úlomok mohol opäť vrátiť na obežnú dráhu okolo Zeme. Ak je J002E3 naozaj ľudského pôvodu, pochádza najskôr z misie Apollo 12, ktorá sa začala 14. novembra 1969.

Harrisovu teóriu podporujú výpočty, podľa ktorých mohla Zem zachytiť J002E3 asi v apríli tohto roku. Asteroidovú teóriu tieto výpočty ale definitívne nezmietli zo stola. "Ak by to bol to naozaj zachytený asteroid, malo by to veľký význam. Zem by mala nielen nový Mesiac, objekt by sa dal relatívne ľahko navštíviť vesmírnymi loďami. Dozvedeli by sme sa viac o asteroidoch v blízkosti Zeme," povedal Harris

Nezávisle na tom, či J002E3 je nový Mesiac alebo vesmírny odpad, rok 2003 bude preň osudný. NASA vypočítala, že objekt sa s 20-percentnou pravdepodobnosťou zrazí s Mesiacom. Ak sa tak nestane, pre Zem nepredstavuje nebezpečenstvo. Ak by J002E3 postihol osud kométy Shoemaker-Levy, pred pádom na Zem zhorí v atmosfére.