Poletíme so SME na kraj vesmíru

SME vám o mesiac prinesie dobrodružnú vedu v priamom prenose a pokúsi sa pre vás nakrútiť Slovensko z výšky desiatok kilometrov. A poletia aj bryndzové halušky.

15. dec 2012 o 10:00 SME.sk

BRATISLAVA. Sme.sk vám 15. januára prinesie neobvyklý online projekt SME v stratosfére. Pôjde o let balóna naplneného héliom alebo vodíkom, ktorý sa pokúsime poslať do stratosféry na miesta, ktoré sú blízkym vesmírom. Chceme, aby naši čitatelia boli pri tom.

Nie sme Red Bull, ktorý môže za vedu v priamom prenose zaplatiť milióny eur. Našli sme ale šikovných ľudí z projektu stsproject.net, ktorí balón s modulom vlastnej výroby STS-1 poslali do stratosféry v septembri a dostali ho dokonca o niečo vyššie, než bol sám Felix Baumgartner. Pre spoločný projekt so SME teraz pripravujú nový modul STS-2.

video //www.sme.sk/vp/25770/

Letíme naživo

Chceme, aby vám projekt ukázal čo najviac z letu. Na našom webe bude môcť sledovať mapku, na ktorej uvidíte pohyb balóna v reálnom čase. Naživo budeme prenášať aj údaje z prístrojov v module - výšku, rýchlosť, teplotu, či tlak.

Ľudia z stsproject.net sa pokúsia o to, čo žiadne zariadenie zo Slovenska nedokázalo - poslať zo stratosféry niekoľko fotografií.

Počas letu a pádu, ktorý by mal trvať okolo dvoch hodín, budeme robiť online spravodajstvo z riadiaceho centra „Hjústnu". Vedu v priamom prenose vám prinesieme aj s pomocou komentárov špičkových slovenských vedcov a po dopade budeme spolu s dohľadávacím tímom pátrať po module aj prostredníctvom online spravodajstva.

Štartovať chceme 15. januára. Dátum nie je náhodný, denník SME bude oslavovať dvadsať rokov svojej existencie. Radi by sme preto na kraj vesmíru poslali niečo slovenské, niečo, čo máme a máte radi. Do stratosféry vyšleme titulnú stránku SME a bryndzové halušky.

Experiment v stratosfére

Na projekte SME v stratosfére bude pre vás pracovať niekoľko redaktorov, kameramanov a ľudí zo Sme.sk a celý tím stsproject.net.

Je to experiment a nič sa nemusí podariť. Balónu s modulom môže vypovedať GPS a môže sa nenávratne stratiť. Silné januárové vzdušné prúdy ho môžu zaniesť mimo Slovenska, napríklad do ukrajinských hôr a lesov a ak balón nepraskne, možno až kdesi do Ázie.

Môže skončiť aj v nedostupnách častiach Tatier, uprostred Liptovskej Mary alebo na dvore Slovenskej informačnej služby, ktorá nám ho možno odmietne vrátiť. Aj keby sa let vydaril a modul by padol na Slovensko, jeho hľadanie v náročnom teréne môže trvať dni.

Sú tu aj ďalšie „ale". Keďže hore je až mínus 60 stupňov a extrémne podmienky, môže nám vypovedať technika a zo záberov nemusí vyjsť ani jeden. V januári býva veterno a oblačno a štart môžeme raz či viackrát odložiť.

Takže nám držte nám palce a sledujte na Sme.sk a našom Facebooku prípravy na let na kraj vesmíru.