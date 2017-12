Na rozdiel od fanatikov má veda v homosexualite už dávno jasno.

13. dec 2012 o 10:11 Tomáš Prokopčák

Taký hnus. Dvaja a rovnakého pohlavia, držia sa za ruky, nebodaj sa majú radi, no fuj. Takíto ľudia predsa do spoločnosti nepatria, ohrozujú jej hodnoty, zavrime ich do ústavu a poďme liečiť. Alebo nech s tým aspoň zostanú doma a neobťažujú slušné heterosexuálne páry, ktoré sa na vianočných trhoch držia za rukavice.

Podobné nezmysly o homosexualite sa nedozviete len v divokých blogoch zapálených náboženských fanatikov. Objavujú sa aj na miestach, ktoré by chceli určovať podobu tohto štátu.