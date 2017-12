Objektív: Nový BlackBerry bude ako iPhone

Nový BlackBerry bude bez klávesnice. Dizajnom sa nápadne podobá na úspešný iPhone od Apple.

13. dec 2012 o 8:55 Milan Gigel

Na internete sa objavili fotografie nového smartfónu od firmy Research in Motion, ktorá zmobilizovala všetky svoje sily, aby sa znovu uchádzala o priazeň používateľov z firemného prostredia.

Klávesnica, ktorá bola dosiaľ dominantou všetkých BlackBerry zariadení, sa stala minulosťou.

Firma chce novinku predstaviť až koncom januára. Na vietnamskom technologickom webe sa však podrobné fotografie a video produktu objavili s predstihom. Nápadne sa ponášajú na tie, ktoré sa internetom mihli už v posedných týždňoch.

Nový model by mal niesť označenie BlackBerry 10 L-Series a firma do neho vkladá veľké nádeje. S vynoveným operačným systémom chce ponúknuť nové funkcie pre používateľov a príležitosti pre vývojárov, ktorí by túto platformu mohli revitalizovať.

Research in Motion má so svojimi BlackBerry zariadeniami na trhu iba skromný 2,4-percentný podiel. Zaznamenala medziročný pokles predaja o takmer 40 percent. V poslednom kvartáli nepredala viac ako 7,3 milióna kusov.

video //www.youtube.com/embed/TSs5Q_rcgX4

FOTO:tinhte.vn