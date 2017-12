Yahoo vynovil svoje poštové služby

Jednotný dizajn naprieč platformami a jednoduchšie ovládanie majú pritiahnuť späť používateľov služby Yahoo Mail.

12. dec 2012 o 10:50 Milan Gigel

SUNNYVALE. BRATISLAVA. Yahoo bojuje o používateľov, ktorí v posledných rokoch opustili jeho poštové služby a prešli ku konkurenčnému Gmailu. Firma zmodernizovala svoju poštovú službu a vynovila jej používateľské prostredie.

Verí, že by to mohlo zastaviť odliv používateľov a stabilizovať firemné online služby. Nový mail je rýchlejší a jeho ovládanie bolo podstatne zjednodušené modernými prvkami.

Vývojári sa postarali o to, aby mal používateľ pri používaní služby rovnaké možnosti na displeji svojho notebooku so systémom Windows 8, v tablete i na malom displeji smartfónu.

Práve obnova poštových služieb je pre Yahoo kľúčová. Firma sa snaží dohnať intenzívnym vývojom svoju pasivitu z posledných rokov, ktorá spôsobila jej výrazný prepad na trhu.

Ide o súčasť aktivít, ktorými chce šéfka spoločnosti Marissa Mayer oživiť silu firmy. Skúsenosti nazbierala počas svojho 13-ročného pôsobenia v Google, kde stála pri zrode služby Gmail.

Yahoo registruje mesačne 700 miliónov návštevníkov a je jedným z najnavštevovanejších webov. Nemá však správnu obchodnú taktiku, ktorá by návštevnosť premietla aj do finančných príjmov. To sa najlepšie darí Facebooku a Google.

Informoval o tom server IBN Live.