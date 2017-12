Slováci sa v Bratislave učia, ako robiť pre Apple

Apple má na Slovensku svoje tréningové centrum. Študenti sa tam učia vytvárať aplikácie aj digitalizovať knihy.

11. dec 2012 o 23:40 Adam Valček

Americká firma kontrolovala na univerzite vzdialenosť počítačov aj zapojenie káblov.

BRATISLAVA. Na monitore počítača vidieť obrázok iPhonu, na jeho virtuálnom displeji si práve študenti prehliadajú web. V pozadí sa striedajú rôzne čísla, zátvorky či anglické slovíčka.

Takto sa skúša narýchlo naprogramovaný internetový prehliadač. „Zdrojový kód jednoduchého prehliadača je otázkou pár minút,“ vraví prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) Martin Foltin.

Stojíme v Mlynskej doline, v autorizovanom tréningovom centre spoločnosti Apple v Bratislave, v jedinom nielen na Slovensku, ale v celej východnej Európe. Študenti sa tu učia digitalizovať knihy či vysokoškolské skriptá, ale aj vytvárať aplikácie na smartfóny.

Splniť predstavy Applu

Trvalo to viac ako rok. Len tri mesiace sa fakulta trápila s požiadavkami americkej spoločnosti a jej nárokmi na celé centrum. No nebola proti, na trhu je totiž málo schopných ľudí.

„Na trhu je nedostatok programátorov pre operačný systém iOS,“ hovorí o svojej motivácii Foltin.

Vo svete stúpa dopyt po aplikáciách či knihách pre smartfóny a tablety. Firmy preto potrebujú aj viac šikovných ľudí, ktorí rozumejú ich systémom. Rovnako to platí aj pre Slovensko – samotný proces však jednoduchý nie je.

„Počítače musia byť od seba presne vzdialené, aby každý študent mal dostatok miesta na prácu,“ vyratúva Foltin. Škola musí mať projektor, správny operačný systém, Apple dokonca dohliada na elektroinštaláciu, ale aj na to, či študenti a lektori majú čalúnené stoličky a namiesto vypínača svetla stmievateľné osvetlenie.

„Keď to všetko máte, príde zahraničný komisár z Applu, premeria, nafotí a po dvoch či troch týždňoch povie, či ste prešli,“ opisuje skúsenosti prodekan.

Exkluzívny klub

Prechádzame sa medzi jednotlivými počítačmi. Predpokladáme, že všetky pochádzajú od jedinej firmy. S prekvapením však hľadíme na monitory a klávesnice, ktoré majú inú značku. Apple ich schválil.

„Je to pre peniaze,“ vysvetľuje prodekan. „Keby sme mali vybavenie len od Applu, nepodarilo by sa nám vmestiť do nášho limitu. Apple hodnotí v prvom rade použitý počítač a operačný systém. Aké zvolíte príslušenstvo, je viac menej na vás.“

Škola celé centrum postavila z grantov, na jedného študenta to vyšlo okolo 1400 eur bez dane. Okrem grantov pomohla so zariadením spoločnosť Traco Computers, ktorá škole požičiava najnovší hardvér od Applu na testovanie.

Samotné centrá si univerzity môžu zriaďovať aj bez vedomia Applu. Len vďaka certifikácii však môže vysoká škola sledovať niektoré exkluzívne on-line prenosy a hovoriť s ostatnými centrami po celom svete.

Prerobiť a poslať

Apple ešte od školy požaduje, aby v centre pracovali aspoň dvaja lektori. Jeden už prešiel školením a získal od americkej spoločnosti certifikát. „Keď s tým človek pracuje, tak veľa vecí ovláda už pred tým,“ vraví lektor Ivan Ottinger.

Lektori sa na skúšky v Apple môžu učiť sami alebo si zaplatiť kurz, ktorý stojí asi šesťsto eur. Certifikácie potom prebieha v Londýne. Cestu aj ubytovanie tam platí Apple.

Študenti medzičasom hľadia na počítače. Ich cieľom je vytvoriť manažérsku aplikáciu na uzatváranie kontraktov či kalendára medzi počítačom, notebookom či tabletom. Bude to univerzálny nástroj, ktorý pobeží nielen na operačnom systéme od Applu, ale aj na Windowse, Androide či Linuxe.

Vytvorenie samotnej aplikácie je však niekedy iba začiatok. Aby sa dostala k ľuďom, trebárs prostredníctvom AppStore, musí prejsť náročným schvaľovacím procesom. „Kým sa dostane aplikácie do AppStoru, niekoľkokrát vám ju vrátia na prerobenie,“ hovorí Foltin.

Na fakulte si takto už celý proces vyskúšali. Ich jednoduchú aplikáciu Domček jedným ťahom na AppStore už nájdete.

Učia sa aj digitalizovať

Okrem vývoja aplikácií sa učia študenti v centre, ako správne digitalizovať dokumenty. A nejde len o prepísanie do digitálnej formy.

„Snažíme sa o pridanú hodnotu, preto do digitalizovaných dokumentov pridávam interaktívne a multimediálne prvky – meniace sa obrázky, grafy, videá, zvuky, “ vraví Foltin.

Zatiaľ na škole digitalizujú skriptá, ale pre zariadenia Apple majú aj vlastnú výročnú správu.

„Pri nich musíte s vydaním novej aktuálnej verzie počkať, kým sa dopredá celá vytlačená edícia. Pri elektronickej verzií môžete aktualizovať učebnicu okamžite, keď sa objavia nové poznatky,“ uzavrel prodekan.