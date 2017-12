Google a Apple odkúpili patenty Kodaku

Viac ako 500 miliónov dolárov zaplatili technologické firmy za patenty od krachujúceho Kodaku.

10. dec 2012 o 10:00 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Patentoví rivali Google a Apple sa dohodli na spoločnej investícii. Od krachujúceho Kodaku odkúpili za viac ako pol miliardy dolárov jeho patentové portfólio. Celkovo ide o 1100 samostatných patentov, ktoré sa týkajú fotografie a spracovania obrazu.

Jedná sa o patenty, ktoré sú pre firmy poistkou pre ich budúcnosť. Ak by ich získala konkurencia, vyústiť by to mohlo do rôznych súdnych sporov, ktoré sa stali obchodnou praktikou technologických firiem.

Každý vlastník patentov má však aj príjmy zo svojho patentového portfólia. Inkasuje poplatky za licencovanie chránených technológií.

O patenty mal záujem aj Google a skupina niekoľkých ázijských výrobcov mobilov. Ich jednotlivé ponuky však neboli pre Kodak dostatočne atraktívne.

Nejde o prvý spoločný obchod tohto druhu. V minulom roku od krachujúceho Nortelu odkúpila trojica firiem Apple, Microsoft a Research in Motion viac ako 6000 patentov.

Zaplatili za ne dohromady 4,5 miliardy dolárov. Prebili tým ponuku firmy Google, ktorá investíciu podhodnotila sumou 900 miliónov dolárov.

Predaj patentov je pre Kodak dočasnou brzdou v ich krachu. Firma prebieha intenzívnou reštrukturalizáciou.

Informoval o tom denník India Times.