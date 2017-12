YouTube zmenil vzhľad, záujem o iPhony klesá

Snemovňa reprezentantov sa postavila proti regulácii webu, filmy od Disneyho budú vysielať len cez web, Apple stráca dych. Prehľad Týždeň v technológiách.

9. dec 2012 o 22:08 Adam Valček

Google mení YouTube na svoj obraz

YouTube prešiel výraznými zmenami, čím sa mala zjednodušiť orientácia. Vzhľad videoservera sa začal viac podobať na sociálnu sieť Google Plus či službu Google Now. Zmenil sa aj dizajn samotného video prehrávača.

Čítajte viac na The Verge >>>

Chcú zmierniť obmedzenie elektroniky v lietadlách

Americká Komisia pre komunikácie tlačí na zmiernenie zákazu používať tablety či notebooky v lietadlách. Správa prichádza v čase, kedy tamojší letecký úrad prehodnocuje zmiernenie tejto regulácia, ktorá sa však v praxi často obchádza.

Čítajte viac na Huffingtonpost.com >>>

USA proti regulácii webu

Snemovňa reprezentantov USA sa jednomyseľne postavila voči nápadom regulovať web. Rusko chce presadiť na prebiehajúcom samite v Dubaji legalizáciu regulácie obsahu webu, rozvojové štáty zas volajú po zdanení webu v prospech operátorov. Čítajte viac na ZDNet.com >>>

Disney či Pixar už len cez web

Rozprávky ako Pocahontas či Dumbo si už v televízii nepozriete, exkluzívne práva na ich šírenie získal Netflix. Cez internet môže od roku 2016 šíriť exkluzívne aj ďalšie filmy od štúdií Walt Disney, Pixar či Marvel.

Čítajte viac na Los Angeles Times >>>

Washington Post zamkne web

Washingon Post od budúceho roka zamkne svoje internetové spravodajstvo. Vydavateľstvo sa dlho snažilo udržať svoj web bezplatný, začiatkom týždňa oznámilo investorom úvahy o zamknutí webu. Washington Post zvažuje viaceré modely spoplatnenia obsahu. Čítajte viac na cNet.com >>>

Záujem o iPhony klesá

Akcie Apple sa prepadli o pätinu, firma stráca dych na čínskom trhu. Silnie tam pozícia Nokie, ktorá spolupracuje s operátorom China Mobile. Spoločnosti klesá aj odbyt smartfónov iPhone. Apple zároveň oznámil, že výrobu bezvýznamnej časti produkcie Macov presunie do USA. Čítajte viac na Sme.sk >>>